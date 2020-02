'Želim si pristnih odnosov s čim manj zavisti'

Emkej, Muzičari in Borut Kocjan so posneli novo preobleko pesmi Zavist, ki je stara že štirideset let. (Foto: Marko Alpner)

Po uspešni živi premieri decembra na Izštekanih v Kinu Šiška so jo malenkost predrugačili še Muzičari, ki zadnje leto nastopajo z Emkejem. Pesem je zdaj dobila še zanimivo vizualno podobo, saj so jo sestavili iz starih domačih družinskih videoposnetkov, ko je družina živela v tujini. Več o tem in odnosu z očetom nam je Emkej razložil v klepetu.

Kocjan starejši je pesem napisal potem, ko je zaključil svoje intenzivno glasbeno udejstvovanje in se za razliko od sina Marka v svojih tridesetih nekoliko zresnil in si poiskal "normalno" službo. Emkej teh načrtov sicer še nima, saj mu glasba omogoča preživetje, kar pa je ena redkih stvari, ki mu jih Borut zavida ...

Včasih se mi je zdelo, da je ata preveč strog. Z leti sem ugotovil, da mi hoče samo dobro in da se ves čas trudi pomagati. Vse, kar Boki reče je zlata vredno, ker so besede, ki jih izusti ponavadi premišljene. To, da je pel pri Pepel in Kri, me ne gane preveč. To, da poje še danes, pa je nekaj najlepšega in neverjetnega, saj imata najina svetova končno skupno točko, v kateri oba res uživava.

Kaj ti osebno to pomeni, kaj je rekel oče oz. skozi kakšne oči vidiš človeka, ki je bil med drugim tudi v legendarni skupini Pepel in kri?

Zdaj, ko sem malo odrastel, mi vsak trenutek z družino pomeni ogromno. Če pa je rezultat tega še nekaj kreativnega in za povrhu vsega celo z očetom, mislim, da boljše pravzaprav ne gre. To je zelo lep spomin, ki bo ostal tudi, ko naju obeh več ne bo.

Z očetom sta že decembra nastopila na Izštekanih, zdaj pa posnela še studijsko različico pesmi Zavist, ki je stara štirideset let. Kako bi opisal to izkušnjo?

Danes, praviš, ti ata zavida, da živiš od glasbe, kakšna zavist pa mu je šla po glavi pred štiridesetimi leti?

Kot sam pravi, mu je šlo predvsem na živce, ker so vsi hoteli, da igra Dan ljubezni, njemu pa je šel komad že preko glave. Pred štiridesetimi leti je bil Boki star štiriindvajset. Kaj pa vem v resnici, kaj si je zares mislil takrat. Še zase se ne spominm, kaj sem želel pri štiriindvajsetih, ha-ha.

Videospot je kolaž posnetkov iz tvojega otroštva, mladosti, pravzaprav noro, kako bogato so starši dokumentirali tvoje odraščanje. Tega nima vsak, pa še super material za videospot. Tvoja ideja? V bistvu si se na nek način precej razgalil ...

Ideja je moja, posnetki pa so rezultat entuziastov na VHS kameri, ateja Bokija in strica Zorana. Zelo sem vesel, da obstaja toliko posnetkov, s katerimi si lahko prikličem slike iz otroštva. Kar se pa tiče tega, da sem se razgalil, je pa tako, da nimam nič za skrivat in nimam nič proti temu, da ljudje vejo kje in kako sem odraščal. To je del mene kot Marka in enako tudi del Emkeja.

Pesem je po svoje precej nostalgična, kako jo dojemaš ti?

Zavist je čista nostalgija. Atejev glas popelje par desetletij nazaj, Muzičari pa so vse instrumente odigrali v živo, kar da pesmi tak "vibe". Jaz jo dojemam predvsem kot nek trenutek, v katerem se zavedam, da sem odrasel, kaj so moje vrednote in kaj mi zares pomeni v življenju. To so pristni odnosi s čim manj zavisti.