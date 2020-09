'Želimo, da bi Slovenska filharmonija in umetnostna glasba postali del vsakdanjega življenja'

Slovenska filharmonija je zaradi pandemije sredi marca morala začasno prekiniti delovanje. Na razmere se je prilagodila po svojih zmožnostih, najprej so bili zaposleni napoteni na individualne priprave doma, pozneje tudi na čakanje na delo. Spremljali so razvoj dogodkov in se temu ustrezno prilagajali. Novo, prenovljeno sezono so na novinarski konferenci predstavili Matej Šarc, v. d. direktorja in umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije, Gregor Klančič, v. d. umetniškega vodje Zbora Slovenske filharmonije, Stephen Layton, dirigent, in Primož Zevnik, režiser.

"Maja so začeli prve dejavnostmi znotraj hiše, in sicer muziciranje v najmanjših komornih skupinah: duo, trio kvartet, največ sekstet, da bi omogočili ljubiteljicam in ljubiteljem klasične glasbe dostopnost do našega muziciranja, smo se na lastno pest odločili poiskati naša notranja sredstva, in sicer glasbenice in glasbenike, ki so imeli kakšno koli znanje na področju videa, avdia, ki so imeli tudi osnovno opremo na tem področju, in tako smo začeli oddajanje koncertov v živo. V tem času nam je uspelo najti nov način delovanja, in sicer priprave na letošnjo novo sezono različnih promocijskih materialov," je na novinarski konferenci povedal Matej Šarc, ki je v tem času spoznal režiserja Primoža Zevnika, ki je velik mojster na področju videa, izjemen poznavalec in ljubitelj klasične glasbe. Združili so moči in začeli pisati novo zgodbo, in sicer snemati različne videe, spote njihovega orkestra in zbora, s katerimi vabijo k vpisu za nove abonmaje. Gre za nekakšno vizualno identiteto Slovenske filharmonije.

"Zelo sem bil vesel tega povabila," je na novinarski konferenci povedal Primož, ki meni, da je Slovenska filharmonija velik potencial, da bo sledila trendom, ki se po Evropi in drugih nacionalnih, regionalnih filharmonijah že kažejo, in sicer da začnejo filharmonije zaradi družbenih omrežij in novih načinov komunikacije postajati lastni producenti in da ustvarjajo neki svoj neodvisen program ter se s tem promovirajo.

Matej, v. d. direktorja in umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije, je še dodal: "Zagotovo je nuja po vzdrževanju stika z občinstvom in pridobivanju novega. Zelo veliko časa in energije vlagamo skupaj z mojimi kolegi ravno v to, da bi Slovenska filharmonija in umetnostna glasba postali del vsakdanjega življenja slehernika. Seveda je to malo utopično, a vendar toliko lepega lahko ponudimo, in lahko tudi trdim, da toliko lepega smo že nudili, a je na žalost postalo ne dovolj opaženo, zato bomo še naprej vlagali veliko energije, da se bo to izboljšalo."