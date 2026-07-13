'Želiva si, da bi poslušalci v pesmi našli srečo, ljubezen in delček sebe'

Kikifly in Maja Prašnikar v poletne dni pošiljata pesem, katere naslov močno sovpada s trenutnim letnim časom. "Skladba govori o ljubezni, ki se sicer konča, a nikoli zares ne izgine. O odnosu, ki ga življenje pripelje do razpotja, medtem ko ostanejo dragoceni trenutki, nasmehi in občutki, ki jih ni mogoče pozabiti," sta o pesmi z naslovom Spomin poletnih dni, za katero dodajata, da ohranja najlepše poletne spomine, povedala pevca.

Maja Prašnikar in Kikifly predstavljata pesem Spomin poletnih dni. FOTO: Arhiv izvajalca

Z novo skladbo, ki je njun prvi duet, sta se predstavila tudi na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca, na katerem sta si želela prav poseben odziv. "Želela sva si, da bi ob koncu najinega nastopa ljudje vstali na noge, predvsem pa, da bi poslušalci v pesmi našli srečo, ljubezen in delček sebe," sta povedala o svojem prvem skupnem festivalskem nastopu z avtorsko skladbo, ki predstavlja pomemben mejnik na njuni glasbeni poti. "Že dolgo se nisem počutila tako živo. Nazadnje sem pela kar nekaj let nazaj, zato je bil ta festival zame kot nova izkušnja, kot nov otrok, ki sem ga z veseljem sprejela in čuvala skozi ustvarjanje in proces nastajanja tega dueta," je zaupala Maja.

Čutna skladba je njuna iskrena ljubezenska zgodba, ki bo občinstvo popeljala v svet nostalgije, poletja in spominov, ki kljub minevanju časa ostanejo zapisani globoko v srcu. "Pesem Spomin poletnih dni govori o posebni ljubezni, ki smo jo zagotovo vsi že doživeli. Gre za ljubezen, ko imaš nekoga rad, a te življenje pripelje do točke, da se umakneš ali zvezo končaš, hkrati pa se je za vedno spominjaš, ker so v njej ujeti dragoceni trenutki in spomini. Najina pesem govori o poletju, o spominu in o tem, kako v življenju potrebujemo čas, da gremo naprej in kako včasih raje molčimo, da bi čim prej pozabili. Videospot sva posnela na obali: bilo je zelo spontano, saj sva želela z njim ujeti le najine trenutke in spomine na to poletje," je povedal pevec.