Željko Bebek v ljubljanskih Križankah proslavil kariernega abrahama

"Hodim na ribolov, rad lovim na Jadranu, lovimo velike ribe z mojo ribiško družbo, to rad počnem in to je zame dovolj velika postranska dejavnost ob moji glavni, to mi daje novo energijo, zalet in zanos, da lahko ves ostali čas posvetim glasbi in načinu življenja, ki mu rečemo rokenrol,"je dejal Željko Bebek.

Čeprav legendarnemu rokerju penzija ne pade niti na kraj pameti, pa poudarja, da se mu zdi izredno pomembno poskrbeti za to, da mladi najdejo stik s pravim rokenrolom."Eden od mladih, ki jih ne bom predstavil tu, ampak potem na koncertu, je moj sin Zvone, ki je že pet let del skupine, sijajen kitarist je, pevec, avtor, igra klaviature in prepričan sem, da bo nocoj v Ljubljani osvojil srca Slovencev in Slovenk," je še povedal pevec.

"Začel je z Bijelo dugme, to so bili recimo The Rolling Stones Jugoslavije, potem pa ima tudi super solo kariero, ki je med rockom, balado in jazzom," je dejal njegov oboževalec."Meni je zato všeč, ker ima 'kafanske pesmi', skratka pravi melos, da se imaš lepo in danes je bil en tak krasen večer v Križankah," je dejal radijec Robert Pečnik.