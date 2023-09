Željko Joksimović: Moja žena in otroci so vedno del tega, kar ustvarjam

Željko Joksimović je še eden od tistih balkanskih zvezdnikov, ki ga ne obožujejo le v domači Srbiji, ampak po celotnem Balkanu. Številne oboževalce ima v Sloveniji, na katero ima tudi sam zelo lepe spomine, saj je pred leti del svojih skladb posnel prav v Ljubljani. Pri nas ima tudi veliko prijateljev, ki bodo zagotovo obiskali njegov prihajajoči koncert v ljubljanskih Križankah, ki se ga glasbenik že zelo veseli.

Željko Joksimović polni koncertne dvorane in prizorišča po vseh deželah nekdanje skupne države in kmalu bo znova nastopil tudi v Sloveniji. Sam se z našo deželo in občinstvom čuti povezanega na prav poseben način. "V Sloveniji imam veliko prijateljev in tesen odnos z njimi še dodatno krepi povezanost, ki jo vedno čutim v Sloveniji. Pri vas se vedno dobro počutim," je povedal za 24ur.com in dodal, da je naše glavno mesto podrobneje spoznal pred leti. "Pred približno 15 leti, ko so prenavljali moj studio v Beogradu, sem velik del svojih skladb posnel v Ljubljani, tako da sem takrat dodobra spoznal vašo prestolnico in jo vzljubil," je priznal.

Kmalu bo znova obiskal našo državo, saj bo nastopil v ljubljanskih Križankah, česar se zelo veseli. "Vsak koncert je vedno nekaj posebnega, a tega v Križankah se zelo veselim. Vse to okolje prinaša neko posebno toplino, bolj intimen odnos, ki ga lahko dosežeš z občinstvom. Koncerti, ki jih pripravljamo za takšne, tako rekoč bolj intimne prostore, čeprav to intimo deli več tisoč ljudi, so vedno posebni in drugačni kot takrat, ko nastopamo v velikih arenah," je dejal in dodal: "Tako repertoar kot način izvedbe sta prilagojena takšnemu okolju in občinstvo to vedno začuti."

V svoji glasbeni karieri je nanizal številne uspešnice. Katere pa so tiste, ki jih občinstvo večinoma poje od začetka do konca? "Vzdušje ni enako na vsakem koncertu, zato tudi pesmi, v katerih se vsi skupaj združimo in zapojemo, niso vedno enake. Zelo pogosto se je zgodilo, da je cela dvorana zapela balado tako natančno in složno, kot da pred teboj ni deset tisoč ljudi. In včasih vzdušje "vžge" kakšen starejši hit s hitrejšim ritmom," je poudaril glasbenik, ki pravi, da nima recepta za uspešen koncert. "Koncerti so svojevrstna izmenjava energije. Pomembno je prisluhniti publiki, čutiti energijo, ki ti jo pošilja, saj le tako uživamo mi na odru in občinstvo v dvorani," je prepričan zvezdnik.

