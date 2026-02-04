Naslovnica
Glasba

Zemljotres predstavlja Kuhan gin: Primorci na snegu? Smeh zagotovljen!

Ljubljana, 04. 02. 2026 13.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Skupina Zemljotres je posnela novo pesem z naslovom Kuhan gin.

Zima je v polnem zamahu in čeprav nas trenutno ne razveseljuje sneg, ampak dež, se simpatični Primorci iz skupine Zemljotres niso pustili zmesti. Nedavno so izdali čisto svežo apres ski pesem z naslovom Kuhan gin, za katero so posneli tudi videospot. Snemali so na zasneženem Krvavcu, kot pravijo sami, pa je bilo prav dejstvo, da prihajajo iz obalnih koncev, kjer pogosto ni snega, zaslužno za veliko smeha na snemanju.

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Duo Zemljotres smo spoznali v 10. sezoni šova Slovenija ima talent, a danes Tilen in Karlo nista več duo. Pridružili so se jima še Jan, Andraž, Erik in Antonino, skupaj pa že pogumno stopajo na slovensko glasbeno sceno. Letnemu času primerno tako predstavljajo svojo novo pesem, ki nosi naslov Kuhan gin. Gre za energično apres ski pesem, ki združuje sneg, smučanje, prijateljstvo in nepozabne noči brez pravil.

Skupina Zemljotres je posnela novo pesem z naslovom Kuhan gin.
Skupina Zemljotres je posnela novo pesem z naslovom Kuhan gin.
FOTO: Arhiv izvajalca

S fanti smo se pogovarjali o novi pesmi, najljubši zimski pijači, snemanju na snegu, pa tudi o tem, kako se ustanovana člana spominjata Talentov.

1. Vaša nova pesem nosi naslov Kuhan gin. Kdo od vas je ljubitelj te zimske pijače in kdaj si jo najraje privoščite? Katera je sicer pijača, ki jo člani benda najraje pijete v mrzlih zimskih dneh?

Mislim, da smo kar večina pristaši kuhanega gina oziroma vina za sprostitev na zimskih počitnicah, seveda kdaj pa kdaj. Kuhan gin je naslov nove pesmi, sicer pa je v refrenu takoj za ginom omenjeno tudi kuhano vino, haha.

2. Med snemanjem verjetno niste spili veliko gina, a vseeno. Ste nazdravili s kakšnim kozarčkom?

Med snemanjem so statisti nazdravili s kakšnim kozarčkom kuhanega gina. No, tudi skupina si je enega privoščila, več pa ne, da je ostal fokus na videospotu in ne v rifugiu.

Na snemanju so spili tudi kakšen kozarček kuhanega gina, a ne preveč.
Na snemanju so spili tudi kakšen kozarček kuhanega gina, a ne preveč.
FOTO: Arhiv izvajalca

3. Glede na to, da ste Primorci, snemali pa ste na Gorenjskem, kako naporno je bilo za vas? Verjetno je bil zelo mraz.

Zelo mraz nam je bilo, saj smo v spotu oblečeni v kopalke, kar je zagotovo vredno ogleda! Naporno pa nam ni bilo nič, prav obratno, sneg, zelo lep ambient, okolje in seveda zabava s prijatelji in statisti, pa seveda spontan žur na smučišču.

4. Razkrili ste tudi, da je bilo na snemanju veliko padcev. Kaj točno to pomeni? Imate morda še kakšno zabavno anekdoto, ki se je pripetila med snemanjem?

Veliko padcev je bilo, ja. Mislim, da smo Primorci kar znani po tem, da smo neprimerno oblečeni in obuti, haha. Drselo nam je in padali smo en za drugim na sveže zasneženem Krvavcu.

Dejstvo, da so fantje Primorci, je poskrbelo za veliko smeha.
Dejstvo, da so fantje Primorci, je poskrbelo za veliko smeha.
FOTO: Arhiv izvajalca

5. V spotu je videti, da se zelo zabavate. Je bilo takšno tudi vzdušje na snemanju?

Vzdušje je bilo res noro. Veliko jih je pripomnilo, da je to do sedaj najboljši spot. Res smo se imeli neizmerno lepo, zabavno, na žalost je dan minil, kot bi štel do tri ...

6. Od kod ideja za besedilo pesmi in zgodbo videospota?

Ideja o besedilu oziroma zgodbi je kar opis smučanja, apres ski zabav, norih dogodivščin, zimskih počitnic, skratka naše zgodbe.

Videospot so snemali na Krvavcu.
Videospot so snemali na Krvavcu.
FOTO: Arhiv izvajalca

8. Kakšne spomine imata na Talente in kaj bi svetovala nekomu, ki okleva s prijavo?

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Spomini na Slovenija ima talent so nepozabni, kot bi bilo včeraj. Sanjsko, neopisljivo, noro, nimava besed, ki bi opisale te občutke. Kaj praviva za ostale? Ne razmišljaj preveč, to je oder, ki ti odgovori na marsikatero vprašanje, ne poznava osebe, ki bi bila razočarana nad to zgodbo, moraš poskusiti, enostavno moraš. Če imaš tremo, pa se ponudiva dati nasvete, kako brez nje, haha.

zemljotres glasba kuhan gin apres ski zabava

