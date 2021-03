Žena pokojnega pevca Chrisa Cornella znova na sodišče

Vicky Cornell se je v sodni boj proti skupini svojega pokojnega moža podala že konec leta 2019, a je to tožbo sedaj dokončno izgubila. S pomočjo odvetnika je namreč skušala dokazati, da ji preostali člani skupine Soundgarden in njihov menedžer Rit Venerus ne želijo izplačati več tisoč dolarjev, ki ji po moževi smrti pripadajo zaradi podedovanih tantiem. Cornellova je avtorske pravice, ki so pripadale pevcu skupine, podedovala leta 2017.

Prejšnji mesec pa se je Vicky Cornell odločila za vložitev nove tožbe zoper preostale člane skupine Soundgarden. Ti so vdovi ponudili, da bi odkupili pravice, ki po smrti Chrisa Cornella sedaj pripadajo njej. A Cornellova vdova je ponujeno ceno ocenila kot 'smešno nizko'.

Okrožna sodnica washingtonskega sodišča Michelle Peterson je mnenja, da tako Versus kot člani skupine Cornellovi ne dolgujejo ničesar, saj za to ni našla nobenih dokazov. Poročilo sodnice bo ocenil še sodnik Robert S. Lasnik , ki bo podal končno odločitev sodišča.

Po oceni ameriške poslovne revije so Cornellovi preostali trije člani skupine ponudili približno 250 tisoč evrov za odkup vseh pravic, ki ji sedaj pripadajo. Vicky je podedovala Chrisov delež avtorskih pravic in drugih deležev, ki jih je imel v skupini.

Vložitev nove tožbe proti ostalim članom skupine je Vickyjin odvetnik komentiral z razlago, da je to bila nujna poteza, saj so ostali člani skupine ravnali brezčutno. "Ostali člani skupine Soundgarden želijo oropati njegovo ženo Vicky in njune mladoletne otroke Chrisove dediščine, ki je vredna milijone ameriških dolarjev."

Člani skupine ji niso ostali dolžni in so jo leta 2020 tožili, ker naj bi si vdova skušala prilastiti sredstva, ki so bila zbrana na dobrodelnem koncertu, ki je bil posvečen njenemu pokojnemu možu. Skupina je od tožbe odstopila.