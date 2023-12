Žena pokojnega Shana MacGowana: Pred dnevi je bil odločen živeti

Žena pokojnega pevca Shana MacGowana je po njegovi smrti dejala, da je bil ta pred dnevi "tako živahen in lep in tako odločen živeti", preden je umrl le nekaj dni pred svojim 66. rojstnim dnem, ki bi ga praznoval na božični dan. Victoria Mary Clarke je pred tem že razkrila, da je bila vzrok moževe smrti pljučnica.

Victoria Mary Clarke, žena pokojnega pevca skupine The Pogues, se je nekaj dni po moževi smrti oglasila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, kjer je zapisala, da je bil Shane MacGowan zadnje dni svojega življenja odločen živeti. Pevec je umrl v četrtek, 30. novembra, ob tretji uri zjutraj, star 65 let, pred smrtjo pa je bil dalj časa hospitaliziran.

"Tako težko je verjeti, da je bil nekdo lahko tako živahen in lep ter tako odločen živeti še pred nekaj dnevi. Toda toliko ljudi izgublja ljubljene po vsem svetu. Moje molitve so za vse vas, kot bi bile Shanove," je zapisala na omrežju X, nekdanjem Twitterju. 57-letna irska novinarka je oboževalce redno obveščala o njegovem zdravstvenem stanju, konec novembra pa je sporočila, da so ga pred kratkim odpustili iz bolnišnice St. Vincent v Dublinu. V objavi, ki jo je delila nedavno, je še zapisala: "Shane se je vedno lahko smejal do zadnjega in njegov nasmeh je razsvetlil vse okoli sebe, ne glede na to, kako zelo se je boril ali bil v bolečini. Upam, da lahko ta nasmeh še vedno deluje čarobno."

MacGowanu so diagnosticirali encefalitis po slabem počutju in po letih zlorabe alkohola ter substanc. Njegova žena je dan po njegovi smrti za New York Times dejala, da je bila vzrok smrti pljučnica.