Ženske in rock glasba: znane Slovenke navdušile s hiti

Ljubljana, 08. 03. 2026 14.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.M. STA
Večer pred dnevom žena je v prestolnici dvanajst pevk različnih generacij in glasbenih poti podarilo občinstvu za 8.marec spektakel: She Rocks. Družbo na odru jim je delal Simfonični orkester Cantabile pod dirigentsko taktirko Roka Goloba - blaženega med ženami.

Dogodek She rocks je na predvečer mednarodnega dneva žensk v ospredje postavil izvajalke in rock glasbo. Več glasbenic je nastopilo z domačimi in tujimi skladbami, slišati je bilo tudi Purple Rain, Divje, Pustite nam ta svet, Kako bi volio da si tu, Zombie in Sweet Child O' Mine.

Prva je na oder stopila Jana Šušteršič s skladbo The Final Countdown švedske glasbene skupine Europe, sledile so Neisha, ki je prepričala s Princovo skladbo Purple Rain, pevka skupine Tabu Katarina Samobor z njihovo uspešnico Divje, nekdanja pevka te zasedbe Tina Marinšek pa je navdušila s Pustite nam ta svet Vlada Kreslina.

Na koncertu, ki je trajal dve uri, je pevka Astrid navdušila s skladbo Bohemian Rhapsody legendarne britanske zasedbe Queen, Anja Rupel pa je nastopila tudi s skladbo Kako bi volio da si tu svoje nekdanje skupine Videosex. Med rock priredbami je bila tudi skladba Energy Nuše Derenda, s katero je pevka leta 2001 Slovenijo zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije in zasedla sedmo mesto.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Nastopile so še Alya, Tinkara Kovač, Gaja Prestor, Leyre in Aleksandra Josić. Pod vodstvom aranžerja in dirigenta Roka Goloba je ob pevkah nastopil Simfonični orkester Cantabile, dopolnjen s pop-rock bendom.

"Jaz letim, sploh mi še ni jasno, kaj se je zgodilo. Vem samo, da imam tako rada te ženske, da to ni normalno," je po nastopu povedala Jana Šušteršič, Anja Rupel pa dodala: "Danes je bila posebna energija. Že na vajah se je čutilo to žensko moč."

"Energija med nami dekleti na odru in v zaodrju je bila fantastična. Če bi vi vedeli, kako to izgleda, mi bi prav zares lahko posnele resničnostni šov, ker je bilo tako zanimivo. Da ne govorim o občinstvu, ki je bilo neverjetno - niso bile samo ženske, tudi moške sem videla, ki so uživali," nam je zaupala Alya, Rok Golob pa se je pošalil: "Jaz sem navajen, da je okoli mene veliko deklet. Trud se je obrestoval. Orkester je bil fenomenalen, band je bil fenomenalen, pevke so dale vse od sebe. Vsi smo dali vse od sebe."

she rocks odiseja koncert dan žena

