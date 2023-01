Žetev prvega izdajateljskega tedna v novem letu ne navdušuje (preveč)

Queen Naija in Blair Perkins sta letošnji najboljši R&B par.

Blair Perkins - Be Alone

Blair Perkins je Anglež, prebegel v Kalifornijo. Šele tam naj bi njegova soularska odličnost dobila nov zagon, predvsem pa več publike. Be Alone je lahko edino pohvaljen met praktično še vedno novinca. Resda se bo Perkins v prihodnje moral izogibati ponavljanju za malodane R&B-jevskim tržnim monopolistom Chrisom Brownom. Toda še tako zahtevni artistični obvozi 32-letnemu Londončanu ne bi smeli povzročati preveč težav. Ob veščinah in ob tej tekmovalni formi, ki jih potrjuje pevčev nastopaški juriš v novo leto, pa sploh ne. Ocena: 3,5 Queen Naija - Let's Talk About It

Zmagovalka med soularkami bi v 2023 morala postati prav mična Michiganka. Queen Naija s tem komadom najavlja svojo drugo kapitalno pesmarico. Prva se je imenovala Missunderstood (letnik 2018), in zato je zdaj najbrž prav, da se s pravočasno in poglobljeno debato presežemo vse prej nerazumljeno. Dober in pogosto tudi lepo znižan glasovni register ter pogosto ostro rezan in zato še toliko bolj mamljiv nastavek - to sta najbolj prepoznavni pevski karakteristiki Queen Naije. Je pa z uporabo teh značilnost manjši problem. Queen Naija je izjemna vštric hitrejših ritmov, medtem ko z balademi ne dosega enake prebojnosti. Tudi zato je Let's Talk About It nemara kar malce preveč spominja na R&B dolgočasje iz devetdesetih. Naj bo, zaenkrat. Ocena: 3,5 Sigala FT. MNEK - Radio

Angleški producent plehke popevkarske trance-house dinamike bo marca izdal svoj drugi album Every Cloud. Zanimivo pri tem je dejstvo, da je Sigala do zdaj v obliki samostojnih ali singličnih izdaj predstavil že kar deset enot s tega dela. In to v razmaku skoraj štirih let! Neposrečenka Radio morda uslugo dela Sigali, ne pa tudi neo-soul prvaku MNEK-u. Pričujoči song ima omejeno harmonsko širino, korus je nekolikanj bolj skrivnosten, a še vedno generičen, refren pa izzveni skrajno prisiljeno. Za enega od prvih fonogramov naplavljenih v novem letu bi se avtorja lahko potrudila bolj. Ocena: 1,5

Future - Back to the Basics

