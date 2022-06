Zevin popapca vso sceno, medtem ko si rekel keks

Malenkost vleče proti nihilističnemu dream-pop odmerku. Toda Colour Me Blue ima pohvalno značajsko izvedene kitice in prav tak refren. Ljubezenski verzi so resda malce nerodni ali buci-buci, pa saj opisi občutkov iz časov, ki jih zaznamujejo prve simpatije, drugačni niti ne morejo biti. Zato pa preplet dosledno interpretirane vokalne linije in surfarsko lahke električne kitare, ki izstopa iz instrumentalne teksture, predstavlja krasno songovsko gonilo. Groove popevke ujame in omami še predno se tega zaveš. Templeman je novi veliki up angleške indie-pop scene, pri čemer se komaj 19-letnik iz Bedfordshirea zdaj lahko pohvali že z dvema albumoma za pasom. Pravkar izdani Mellow Mood je songovski paket, ki resnično izzove najbolj pristen in obenem klasičen uau, kaj pa je to.

Ocena: 5

ZEVIN - Njam Njam