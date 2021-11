Ževža: Kljub oviram in padcem verjamem vase in uresničujem sanje

Raper Matevž Andročec, ki ustvarja pod umetniškim imenom Ževža, je svoj avtorski komad "Verjemi vase" premierno predstavil v polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent. 30-letni glasbenik predstavlja svoj veliki projekt Verjemi vase, ob tej priložnosti nam je med drugim zaupal, kako se je začelo sodelovanje z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter kako vidi rap sceno v Sloveniji.

icon-expand Ževža na snemanju videospota za pesem Verjemi vase. FOTO: Arhiv izvajalca

Ževža se je na glasbeni sceni prvič pojavil leta 2009 s komadom Ne me učit. Rapanje je zanj svet, v katerem ne čuti svojih omejitev. Pri ustvarjanju novih komadov in zlaganju rim je svoboden, kar je najlepše za mladega ustvarjalca, ki udejanja svoj talent in hkrati uresničuje sanje. Leta 2018 je svoj avtorski komad Verjemi vase premierno predstavil v polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent, vendar se je priložnost za njegov videospot pokazala šele junija letos, ko je sodeloval z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Njegova pesem Verjemi vase namreč govori o ljudeh, ki ne vidijo ali slišijo, zato se je njeno sporočilo skladalo s konceptom zgodovinskega dosežka za gluhe in naglušne. Ob letošnjem dnevu slovenskega znakovnega jezika so pri zvezi ustvarili dokumentarni film 62.a o razvoju slovenskega znakovnega jezika in stand up komedijo Decibel-ga, v kateri nastopajo tako gluhi kot slišeči komiki, ter posneli videospot Verjemi vase, ki je nastal pod okriljem ljubljanskega raperja Matevža Andročeca - Ževže in je v celoti dostopen gluhim osebam.

icon-expand Ževža je sodeloval z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. FOTO: Arhiv izvajalca

Raper je namreč prepričan, da je govor ključ do sporazumevanja z ljudmi, medtem ko so oči zato, da z njimi vidimo lepe stvari. In če bi ostal brez vsega tega, ne bi mogel doživljati vseh lepot tega življenja, zato ljudi v komadu Verjemi vase nagovarja z besedami: "Postavi se v kožo človeka, ki ne sliši ali ne vidi, poglej in poslušaj. Kaj vidiš in slišiš?" Širša javnost te je lahko spoznala v šovu Slovenija ima talent. Kaj si odnesel od tega TV-projekta?

Res je. Leta 2018 sem se širši javnosti predstavil v oddaji Slovenija ima talent. Od TV-projekta sem odnesel zelo veliko prepoznavnost, ki mi še danes pomaga pri promoviranju glasbenega dela, to pa je dobilo tudi večjo vrednost. V Sloveniji je veliko dobrih izvajalcev rapa. Kako ti vidiš slovensko rap sceno?

Po mojem mnenju je rap scena že od samega začetka dobra. Zdi se mi, da se je v zadnjih letih začela vse bolj in bolj razvijati. Veseli me, da je vedno več novih in mladih kreativcev, ki ustvarjajo glasbo, kajti od nekdaj podpiram vsakogar, ki ustvarja. Leta 2018 si svoj avtorski komad Verjemi vase premierno predstavil v polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent. Pesem si takrat posvetil pokojni babici, ki ti je bila kot druga mama. Če se ozreš nazaj, kako si bil zadovoljen s takratnim nastopom? Kakšen nasvet bi danes dal samemu sebi?

Vse, kar se je dogajalo v času nastopa, je bilo potovanje do uresničitve želja, za katere sem vztrajal in delal ter gradil vsa ta leta. Medtem ko sem se prišel na avdicijsko oddajo predstavit "po tiho", ne da bi komu povedal, sem bil na na polfinalni oddaji zelo počaščen, da me je prišla podpret mama. Žalostilo me je, da si nastopa nista mogli ogledati sestra in pokojna babica, za katero verjamem, da bi bila neizmerno ponosna name. Sam sebi pa bi svetoval to, kar počnem sedaj in bom peljal naprej:"Ževža, delaj to, kar ti govori srce, kajti s tem si gradiš spoštovanje, ne samo ime."

icon-expand Raper Ževža FOTO: Arhiv izvajalca

Te je govorna napaka v karieri kdaj ovirala ali si jo znal obrniti sebi v prid? Kako?

Govorna napaka zame ni bila tako velika težava, a sem bil v najstniških letih zaradi nje večinoma deležen posmehovanja. Na začetku sem se izmikal besedam, ki so vsebovale črko "R", tako da sem jih zamenjal z drugimi besedami z enakim pomenom. "Denar'' je bil na primer ''keš'' itd. A v vseh letih ustvarjanja, ko sem z glasbo spoznaval samega sebe, sem ugotovil, da je najboljše biti to, kar si, in se čim manj ozirati na to, kar si drugi mislijo. Dejstvo je, da smo si ljudje različni in da imajo vsake oči svoj pogled. Moj pogled je pozitiven. Danes, ko poudarjam in delim pozitiven navdih z besedami "BODI TO, KAR SI in VERJEMI VASE", se ne izmikam več tej hibi, kvečjemu jo resnično obračam v svoj prid, s tem pa želim biti navdih vsakemu. Pred kratkim si sodeloval z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kako se je začelo sodelovanje?

Sodelovanje z zvezo je bilo ena izmed nepozabnih življenjskih izkušenj, za katero sem izjemno hvaležen, kajti brez nje mi ne bi uspelo ustvariti takega projekta, ki nosi res posebno noto. Sodelovanje se je začelo razvijati, ko sem kot tonski mojster pomagal pri snemanju dokumentarnega filma Od prepovedi do ustave ter spoznal urednico Spletne TV in oddaje Prisluhnimo tišini, mag. Tino Grošelj, ki sem ji zaupal svojo avtorsko pesem Verjemi vase, namenjeno gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim. Tino sem s predstavitvijo pesmi tako prepričal, da me je povezala z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Ta je podprla projekt, ki smo ga ustvarili z njeno pomočjo ter s scenaristko Emino Gazibero in režiserjem Ludvikom Rodičem, tako da je projekt danes dostopen prav vsem. Ob tem se moram zahvaliti tudi plesalki (Nia Crljenko Cimperšek) in tolmačkam (Vanessa Buljubašič, Karin Brumen), še posebej pa Valeriji Škof, ki je pesem v celoti pretolmačila, povezovala celotno koreografijo znakovnega jezika, ki so ga v videospotu prikazale tolmačke, in delila znanje jezikovnega jezika tudi z menoj.

Si se za ta projekt naučili tudi osnov znakovnega jezika? Kako ti je šel od rok?

Za videospot sem znanje znakovnega jezika nabiral s pomočjo Valerije Škof, ki sem ji neizmerno hvaležen za inštrukcije. Od začetka je bilo treba veliko vaditi, a sem se z željo in vztrajnostjo naučil osnov. Dejstvo je, da je bila to velika izkušnja, ki jo želim še bolj izpopolniti in deliti z ljudmi, saj se je treba izobraževati o stvareh, ki bi morale biti že same po sebi logične in smiselne. Znakovni jezik je zelo zanimiv že zaradi tega, ker je kot ples in ga kažeš z rokami, prsti, ki potrebujejo mehkost, in z mimiko obraza. Ves čas poudarjaš pozitivnost v življenju. Je tudi sicer to tvoje vodilo tako v življenju kot v karieri?

Seveda je pozitivnost tisto vodilo, ki me vodi vsak korak na moji življenjski poti, ta pa je povezana z glasbo. Kot pozitiven ustvarjalec sem že velikokrat poudaril, da ustvarjam glasbo z zgodbami, ki mi jih narekuje življenje. Zato lahko povem, da sem se kljub velikim oviram in padcem vedno znal pobrati in ustvariti nekaj pozitivnega, kar je pustilo pečat. Pred leti si dejal, da je tvoj moto "Bodi to, kar si". Še vedno ostaja ali se je kaj spremenilo?

Besedna zveza "Bodi to, kar si" je rdeča nit mojega glasbenega ustvarjanja in se je držim še danes. Dejstvo je, da imam vedno pozitivne komade, s katerimi se predstavljam in ki jih delim v pozitivnem duhu. Z njimi tudi izkazujem, kdo sem.

icon-expand Ževža na snemanju videospota Verjemi vase. FOTO: Arhiv izvajalca

Kako se je tvoj glasbeni slog spremenil v času od prvega do zadnjega komada?

V svojih komadih vedno bolj opažam, da je moje razmišljanje v zadnjem komadu še vedno enako kot v prvem, le da sem z glasbo odraščal in temu primerno tudi izboljšal ritmiko, glas, izražanje in pisanje besedil, pri katerih sem zelo velik perfekcionist. Veseli me, da me glasba gradi in da ustvarjam vedno večje projekte, ki bodo ostali, tudi ko me enkrat več ne bo. V tujini raperji sodelujejo z ustvarjalci veliko drugih žanrov. Z izvajalci katerega žanra bi ti najraje sodeloval?

Meni se sodelovanja zdijo super, še bolj mi je všeč združevanje različnih žanrov, zato sem vedno pripravljen na različna sodelovanja, s katerimi glasbeniki združujemo svojo ustvarjalnost. Dogovorjen sem že za nekaj sodelovanj pri prihodnjih glasbenih projektih, ki jih bo mogoče stišati. Gotovo bi lahko izpostavil še kakšnega zanimivega glasbenika, kot je Magnifico. Ne bi se branil sodelovanja z njim pri skupnem komadu. Kje vidiš največjo razliko med ameriškim in slovenskim rapom? V besedilih, tematiki?

Razlike so gotovo največje v finančnih razponih, sicer pa bom rekel, da je produkcija rapa v Sloveniji zelo napredovala. Kar zadeva tematiko in besedila, pa me bolj pritegnejo ustvarjalci z zanimivo vsebino in sporočilom kot pa neko hvaljenje in prikazovanja nečesa, kar ni resnično. Koga nagovarjaš v svojih pesmih? Kaj želiš sporočiti s svojo glasbo?

V svoji glasbi nagovarjam prav vsakega, ki si vzame čas in začuti mojo glasbo. V svojih pesmih večinoma opisujem svoj pogled kot preprosta oseba. S svojimi poslušalci ga delim tako, da se lahko tudi sami najdejo v mojih besedah. Z njimi želim vedno dati pozitiven navdih. Kaj bi svetoval mladim raperjem v Sloveniji, ki si želijo prodreti na sceno?

Mladim ustvarjalcem, ki si želijo prodreti na sceno, želim svetovati le to, naj bodo to, kar so, in stojijo za tem, kar povejo. Kot pravim sam: "Ne sodi me po besedah, po dejanjih me spoznaj. Pusti času čas, ker vse se vidi slej ko prej!" Pripravljaš še kaj novega? Kakšne načrte imaš za december?

Ker sem res kreativen in sem v zadnjem času veliko ustvarjal, lahko razkrijem, da imam za prihodnje leto že pripravljenih nekaj zanimivih projektov in sodelovanj, ki jih bo mogoče slišati. V decembru pripravljamo še premiero dokumentarnega filma Od ustave do prepovedi in stand up komedijo Decibel-ga, v kateri nastopajo tako gluhi kot slišeči komiki, ki jo bomo predvidoma prikazali 21. decembra v Kinu Šiška.