Zgodba oboževalca skupino Black Summer navdihnila za novo pesem

Prav ena takšna zgodba je navdihnila tudi nastanek nove pesmi. Njihov dolgoletni poslušalec Lojz iz Idrije jim je zaupal, da z ženo Micko zelo rad pleše na njihov hit Ona spi , vendar ima pri pesmi eno težavo. "Pesem je malo prepočasna. Ženo Micko prevečkrat pohodim. Pa še harmonike ni nikjer" , jim je potožil. Fantje so njegovo pripombo vzeli z veliko mero humorja in iz nje ustvarili še eno simpatično zgodbo, ki danes spremlja izid pesmi.

Black Summer svojo novo skladbo hudomušno opisujejo kot savinjsko-dalmatinski glasbeni placebo, namenjen vsem, ki letos zaradi službe, kreditov, košnje trave, vlaganja kumaric ali drugih življenjskih obveznosti morda ne bodo prišli do morja. Po njihovih neuradnih raziskavah ima pesem zanimive "stranske učinke": izboljša razpoloženje, zmanjša željo po prepiranju, poveča željo po plesu in ustvari občutek morskega vetriča tudi takrat, ko ostanemo doma ali se nam zdi oddih na morju prekratek.

"Če pesem poslušate štirikrat dnevno, naj bi se telo odzvalo, kot da ste teden dni dopustovali nekje med Dalmacijo, Savinjsko dolino, Idrijo in šankom vaškega gasilskega doma," so se pošalili.

Skupina Black Summer iz Zgornje Savinjske doline letos praznuje 30 let glasbenega ustvarjanja. Po ponovni združitvi so zagnali projekt *Made in Savinjska*, s katerim želijo širiti dobro voljo, povezovati ljudi in ustvarjati glasbo za vse generacije.