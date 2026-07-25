Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Zgodba oboževalca skupino Black Summer navdihnila za novo pesem

Ljubljana, 25. 07. 2026 14.53 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Black Summer

Skupina Black Summer ob svoji 30-letnici predstavlja novo avtorsko skladbo Zdi se mi, za katero pravijo, da je "lahkotna, pozitivna in hudomušna poletna zgodba, ob kateri bo zaplesal prav vsak ta pravi Slovenec." Medtem ko številni glasbeniki navdih iščejo v studiih, člani skupine Black Summer pravijo, da ga oni najraje poiščejo med ljudmi. V šali pravijo, da hodijo od vrat do vrat in poslušalce sprašujejo preprosto vprašanje: "Kaj bi radi slišali?"

Prav ena takšna zgodba je navdihnila tudi nastanek nove pesmi. Njihov dolgoletni poslušalec Lojz iz Idrije jim je zaupal, da z ženo Micko zelo rad pleše na njihov hit Ona spi, vendar ima pri pesmi eno težavo. "Pesem je malo prepočasna. Ženo Micko prevečkrat pohodim. Pa še harmonike ni nikjer" , jim je potožil. Fantje so njegovo pripombo vzeli z veliko mero humorja in iz nje ustvarili še eno simpatično zgodbo, ki danes spremlja izid pesmi.

Black Summer svojo novo skladbo hudomušno opisujejo kot savinjsko-dalmatinski glasbeni placebo, namenjen vsem, ki letos zaradi službe, kreditov, košnje trave, vlaganja kumaric ali drugih življenjskih obveznosti morda ne bodo prišli do morja. Po njihovih neuradnih raziskavah ima pesem zanimive "stranske učinke": izboljša razpoloženje, zmanjša željo po prepiranju, poveča željo po plesu in ustvari občutek morskega vetriča tudi takrat, ko ostanemo doma ali se nam zdi oddih na morju prekratek.

"Če pesem poslušate štirikrat dnevno, naj bi se telo odzvalo, kot da ste teden dni dopustovali nekje med Dalmacijo, Savinjsko dolino, Idrijo in šankom vaškega gasilskega doma," so se pošalili.

Skupina Black Summer iz Zgornje Savinjske doline letos praznuje 30 let glasbenega ustvarjanja. Po ponovni združitvi so zagnali projekt *Made in Savinjska*, s katerim želijo širiti dobro voljo, povezovati ljudi in ustvarjati glasbo za vse generacije.

Black Summer zdi se mi pesem videospot
24ur.com Kvatropirci: Raje imamo pivo, a tudi v vinu uživamo v pravi družbi
24ur.com Tadei z novo pesmijo: Najtežje je prepričati prijatelje
24ur.com Fantje iz skupine Vzrock: Vsi smo že bili noro zaljubljeni
24ur.com Avseniki z novo polko: bo Raffaello nov hit poletja?
24ur.com 'Želiva si, da bi poslušalci v pesmi našli srečo, ljubezen in delček sebe'
24ur.com Taja predstavlja novo plesno skladbo: Prepusti se in preprosto uživaj
24ur.com Ansambel Aktual: Zagotovo ima vsak sosedo, ki mu je kdaj zmešala glavo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897