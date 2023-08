Zgodovinske nagrade VMA: v kategoriji izvajalec leta nominirane samo ženske

Ženske izvajalke letos dokazujejo, da so vodilne v glasbeni industriji. Znane so namreč nominacije za nagrade MTV VMA, ki se bodo letos zapisale v zgodovino, saj so v kategoriji izvajalec leta nominirane samo ženske – Beyoncé , Doja Cat , Karol G , Nicki Minaj , Shakira in Taylor Swift , ki letos vodi s številom nominacij. Prejela jih je osem.

V kategoriji izvajalec leta so nominirane Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira in Taylor Swift.

Swiftova je poleg nominacije v kategoriji za najboljšega izvajalca nominirana še za video leta, pesem leta, najboljši pop, najboljšo režijo, najboljšo kinematografijo, najboljše vizualne učinke in najboljšo montažo.

S šestimi nominacijami se lahko pohvali SZA, sledijo Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo in Sam Smith s petimi, z eno manj pa korejska skupina Blackpink, Diddy in kolumbijska zvezdnica Shakira. Ženske izvajalke predstavljajo kar šest od sedmih nominacij v kategoriji za video leta. Zadnje mesto v kategoriji zasedata Kim Petras in Sam Smith, ki sta prva odkrito nebinarna oziroma odkrito transspolna solo izvajalca z uspešnico na prvem mestu Billboardove lestvice.

Organizatorji podelitve so letos dodali novo kategorijo, in sicer najboljši afrobeat (oz. afropop). To je tretja žanrsko specifična kategorija, ki jo je VMA dodal v tem stoletju, po latinskoameriškem (2006) in K-popu (2019).

Seznam nominacij

Video leta

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – vampire

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Izvajalec leta

Beyoncé

Doja Cat

KAROL G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Pesem leta

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Steve Lacy – Bad Habit

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Najboljši novi izvajalec

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Najboljše glasbeno sodelovanje

David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

Post Malone, Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin' (Remix)

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Najboljši pop

Demi Lovato – Swine

Dua Lipa – Dance The Night

Ed Sheeran – Eyes Closed

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

P!NK – TRUSTFALL

Taylor Swift – Anti-Hero

Najboljši hiphop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

GloRilla & Cardi B – Tomorrow 2

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – Kant Nobody

Metro Boomin ft Future – Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Najboljši R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – Stay

Chloe ft. Chris Brown – How Does It Feel

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin' (Remix)

SZA – Shirt

Toosii – Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj – Love In The Way

Najboljša alternativa

blink-182 – EDGING

boygenius – the film

Fall Out Boy – Hold Me Like A Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Paramore – This Is Why

Thirty Seconds To Mars – Stuck

Najboljši rock

Foo Fighters – The Teacher

Linkin Park – Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers – Tippa My Tongue

Maneskin – THE LONELIEST

Metallica – Lux Æterna

Muse – You Make Me Feel Like It's Halloween

Najboljša latinskoameriška pesem

Anitta – Funk Rave

Bad Bunny – WHERE SHE GOES

Eslabon Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

KAROL G, Shakira – TQG

ROSALIA – DESPECHA

Shakira – Acrostico"

Najboljši korejski pop

aespa – Girls

BLACKPINK – Pink Venom

FIFTY FIFTY – Cupid

SEVENTEEN – Super

Stray Kids – S-Class

TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride

Najboljši afrobeat

Ayra Starr – Rush

Burna Boy – It's Plenty

Davido ft. Musa Keys – UNAVAILABLE

Fireboy DML & Asake – Bandana

Libianca – People

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Wizkid ft Ayra Starr– 2 Sugar

Najboljša režija

Doja Cat - Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Najboljša kinematografija

Adele – I Drink Wine

Ed Sheeran – Eyes Closed

Janelle Monae – Lipstick Lover

Kendrick Lamar – Count Me Out

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Najboljši vizualni učinki

Fall Out Boy – Love From The Other Side

Harry Styles – Music For A Sushi Restaurant

Melanie Martinez – VOID

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Taylor Swift – Anti-Hero

Najboljša koreografija

BLACKPINK – Pink Venom

Dua Lipa – Dance The Night

Jonas Brothers – Waffle House

Megan Thee Stallion – Her

Panic! At The Disco – Middle Of A Breakup

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Najboljša montaža

BLACKPINK – Pink Venom

Kendrick Lamar – Rich Spirit

Miley Cyrus – River

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero