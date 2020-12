Žiga Deršek v novi pesmi združil čokolado, ljubezen in božič

Njegova ustvarjalnost pa se je še povečala, ko so ga kontaktirali iz Čokoladnice Lucifer in mu čestitali za dobro uvrstitev v šovu. "Takrat se je vzpostavila želja po sodelovanju. In kot strasten čokoholik sem dobil tako veliko motivacijo po ustvarjanju, kot še nikoli. Vse se je kar na lepem sestavilo skupaj. Tako, kar naenkrat ... Napisal sem melodijo za pesem in trdno držal pesti za moje glasbene sodelavce, da imajo čas za sodelovanje z menoj, ker ta projekt ni bil vnaprej načrtovan," je povedal vsestranski glasbenik in amaterski kuhar, ki je k ustvarjanju videospota povabil tudi svojo parterico Evo.

V eni zgodbi pesmi je združil božič, glasbo in čokolado, to pa komentira: "To troje ne more iti bolj skupaj! Vse se je poklopilo, drži ... in če še kdo dvomi, da bi pazil na svoje kilograme ... No, jaz menim, da je zdaj čas za uživanje in sprostitev, sicer bo januarska zaobljuba o hujšanju brez pravega pomena! Zato nadaljujmo tradicijo ... (smeh)"

Žiga je na sodelovanje s čokoladnico več kot ponosen. Kakšen pa je bil občutek, ko je bil skupni izdelek končan? "Dokaz, da je bilo vredno, da sem nekaj res dosegel in ob vsem tem to pišem in odgovarjam še toliko bolj ponosen, ker imam srečo, da sodelujem z dobrimi ljudmi. To je največ vredno ... ostalo so samo številke. Okusi so božanski ... Višnja v kombinaciji z belo čokolado, božični cimet z lešnikom in karamelo, kot najlepši spomin na oddajo MasterChef Slovenija in moje prvo kuhanje ter navdušenje Karima Merdjadija nad mojo jabolčno pito pa smo dodali tudi praline z okusom jabolčne pite po dragocenem receptu moje babice."