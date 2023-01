Žiga Deršek ženi Evi posvetil pesem: Nekaj je v tebi

Pevec Žiga Deršek po krajšem premoru predstavlja novo skladbo Nekaj je v tebi. Vsestranski umetnik, ki smo ga kot polfinalista spremljali tudi v kuharski oddaji Masterchef, je pesem premierno zapel na svoji poroki kot zaobljubo svoji ženi Evi. Pri pesmi je prvič sodeloval tudi s priznanim slovenskim producentom Ninom Ošlakom.

"Ob poplavi novih skladb se nisem želel priključiti h komercialnem krogu muh enodnevnic, saj si želim, da skladba pomeni več kot samo to, da je. Globoko sem vdihnil in izdihnil. Prepustil sem se. Zanimalo me je, kam me pelje svet glasbenega ustvarjanja, in bil pripravljen na konec. A moj najlepši dan življenja, ko sva se z Evo poročila, je že bil odet v verze in melodijo skladbe Nekaj je v tebi. Ob tako velikem dnevu se je morala zgoditi in očitno še nisem rekel zadnje. Morda pa je to šele začetek," je o skladbi povedal pevec Žiga Deršek.

Eva in Žiga Deršek FOTO: Gašper Pintarič

Po nežnih pop baladah in šansonih ter krajšem glasbenem premoru vsestranski umetnik tokrat predstavlja nekoliko živahnejšo skladbo, kjer pa je vseeno zaznati nežnost in globino. Po velikih uspehih zadnje praznično obarvane skladbe Božič bo je bil sicer večkrat nagovorjen k nadaljnjemu ustvarjanju, a pri sebi nikoli ni začutil tistega pravega trenutka.

"Vseeno vztrajam, da ljudje skladbo začutijo šele takrat, ko jo začuti tudi izvajalec. In jaz sem jo na poroki z Evo, kjer sem jo zapel kot poročno zaobljubo. Dobila je nov pomen in jo naredila najino," je priznal voditelj, ki je skupaj z Evo za pesem posnel tudi videospot.

FOTO: osebni arhiv

Pri novi pesmi je Žiga ponovno sodeloval z Vero Šolnic, prvič pa sta moči združila s priznanim znanim slovenskim glasbenim producentom in pevcem Ninom Ošlakom, ki je napisal melodijo. "Mislim, da sem potreboval nekoga, kot je Nino, da me je predramil. Predstavil mi je melodijo, ki mi je bila tudi v trenutku všeč, in tako ni bilo več vprašanja. Prav tako sem vedel, da želim, da besedilo spiše draga Vera Šolinc, s katero sva sodelovala pri zadnjih uspešnih glasbenih projektih," je spregovoril Žiga.

Nino je še dodal, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bosta skupaj napisala novo glasbeno zgodbo. "Leta sva se namreč srečevala na raznih dogodkih in o potencialnem sodelovanju neštetokrat že govorila. Videl sem njegov potencial in hkrati razumel, da potrebuje le nekoga, da ga zmotivira. Vesel sem, da nama je to sedaj tudi uspelo," je zaupal Nino.

Eva in Žiga FOTO: Gašper Pintarič

Žige se mnogi še vedno dobro spominjajo kot polfinalista tekmovanja Masterchef 2020, kjer je tako žirijo kot gledalce iz oddaje v oddajo presenečal s svojimi kuharskimi podvigi. Izkušnja mu je ostala v lepem spominu, a ga vsakič znova tudi opomni, da moraš za svojimi izdelki, tako kuharskimi kot glasbenimi ali drugimi, odločno stati in se zanje tudi močno truditi.