Ko sta se Neža Pančur in Žiga Deršek spoznala, sta takoj ugotovila, da ju poleg glasbe veže še ena skupna ljubezen. Oba namreč obožujeta božični čas in po skupnem ustvarjanju v kuhinji, iz katerega je nastala božična solata v obliki venčka, je nastal tudi njun prvi duet.

Božična solata Žiga in Neže. FOTO: Arhiv izvajalcev

Dober mesec dni pred božičem v svet pošiljata pesem z jasnim naslovom Za božič bom doma. "Zanimivo je, da je Žigov prvi otrok rojen v decembru, drugega pa pričakujejo letos v istem mesecu. Tudi jaz imam rojstni dan v decembru, pa tudi celotna moja družina, mož in trije otroci. Tako da sta tudi najini družini zelo praznično obarvani," je ob izidu povedala pevka.

Neža Pančur in Žiga Deršek predstavljata prvi duet. FOTO: Arhiv izvajalcev

Obenem je razkrila, da je na presenečenje številnih glasba nastala na morju v Dalmaciji. "Z možem Damjanom sva vedela, da čas s tremi otroci zelo hitro mineva, zato sva se pisanja božične pesmi lotila na morju," se je zasmejala, Žiga, ki ima v svojem repertoarju že eno božično pesem, pa je dodal: "Najprej sta mi poslala samo verz ali dva. Takoj sem vedel, da smo na pravi poti."

Glasbenika s svojima družinama. FOTO: Arhiv izvajalcev

Avtor glasbe je v celoti odlični slovenski producent Damjan Pančur, besedilo, ki ti pričara veliko mero otroške nostalgije, pa je napisala Neža. K projektu se je pridružil tudi vedno bolj priznani kitarist Arian Krašna, ki je posnel električne kitare. Videospot je posnel mladi režiser Luka Blatnik. "Na snemanju videospota sta se nama pridružili tudi najini družini. Moja žena Eva, ki je v blaženem stanju, in najin sinček Nace Noel ter Nežin mož Damjan ter njuni trije otroci," je še zaupal Žiga.

Žiga s svojo nosečo ženo Evo in sinom Nace Noelom. FOTO: Arhiv izvajalcev

V kratkem intervjuju si lahko preberete še nekaj zanimivosti o novi pesmi.

Koliko časa naprej morate glasbeniki razmišljati o tem, da posnamete božični komad?

Neža: Ja, zimske pesmi se pišejo poleti. Prav zares je nastala 'Za božič bom doma' na morju v Dalmaciji, kjer sva z Damjanom (mož in producent) ustvarila prve takte.

Komu sicer pesem namenjate oziroma si želite, da si jo zavrti med božičnimi prazniki?

Žiga: Skladba je namenjena vsem, ki cenimo čas z bližnjimi in si na tak način podarimo darilo, ki največ šteje.

Kaj vam pomenijo prazniki in zakaj odločitev, da naredite božični komad?

Žiga: Nisem okleval ob vabilu v božični duet. Vesel sem, da že imam svojo božično pesem. Dobro je uspela in ni praznikov brez nje - v tem času se vračam k njej bolj pogosto kot k ostalim. To, da dodamo še eno, sploh pa video zgodbo z mojo družino, bo res lep spomin!

Oba sta velika ljubitelja božiča. FOTO: Arhiv izvajalcev

Naslov pesmi je Za božič bom doma. Kako sicer preživljate ta praznik?

Žiga: V krogu družine. Kosilo je malo kasneje, zvečer pa pred polnočnico pripravimo praznične šnite z domačim breskovim kompotom.

Kaj pa je bila ideja za videospot?

Žiga: To, da sva vključila družini in da smo uspeli pričarati skupno, a vendar ločeno božično vzdušje hkrati.

Kdo stoji za njim, kje je nastal in kaj z njim sporočate?