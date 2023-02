Žiga Jelar s skakalnice na veliki oder z Rok'n'bandom

Rok'n'band so nastopili v dvorani Vitranc v okviru zabavnega programa Planica po polnoči. Ker ne gre za uradni spremljevalni program svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, pač pa za prganizacijo pod okriljem Turizma Kranjska Gora, objava koncerta ni bila natisnjena na uradnih planiških letakih niti na spletni strani prvenstva, zato številni obiskovalci doline pod Poncami niso niti vedeli za to. Čeprav bi jim prostorna streha nad glavo v soboto zvečer prišla še kako prav, saj je točno takrat nebo poslalo snežno pošiljko z močnim sneženjem in vetrom. V telovadnici kranjskogorski športni dvorani zbralo precej manj ljudi, kot bi se jih sicer lahko, vendar so se tisti, ki so prišli, dobro zabavali.

Skupina Rok'n'band, ki se je podpisala pod številne znane pesmi kot so Jagode in čokolada, Rad jo imam in Nika, je skrbela za razposajene ritme, obiskovalci pa so prepevali skupaj z njimi. Ferengja je na oder naprej povabil mladega perspektivnega kitarista Žigo Mežana, ki je poskrbel za pravi rokenrol, nato pa je torej zaigral še Žiga Jelar. Slovenski skakalec obožuje glasbo in tudi sam ustvarja svoje pesmi, se jim je pridružil med uspešnico Ostani še minuto in je požel glasen aplavz. Iz prve vrste sta mu ploskala tudi skakalna kolega Peter Prevc in Robert Kranjec, ki sta na koncu še sama prišla na oder in pomahala vsem pod njim.

Kranjec je uspešno skakalno kariero končal leta 2019, Prevc in Jelar pa sta še vedno aktivna. Na današnji mešani ekipni tekmi na srednji skakalnici sicer ne bo skakal nobeden od njiju, prihodnji teden pa se dogajanje seli na Bloudkovo velikanko, kjer bo nova priložnost za dober rezultat.