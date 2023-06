Žiga Jelar: 'Tako super občinstvo ste, da vas bom vzel na vse tekme'

Čeprav smo ga veliko bolj vajeni kot smučarskega skakalca, je v četrtek energično skakal po odru kranjskega gradu Khislstein. S svojim prvim samostojnim koncertom, na katerem je predstavil vseh deset pesmi albuma, ki ga je izdal februarja, je Žiga Jelar od prve do zadnje minute držal na nogah razprodano prizorišče. Na odru so se mu pridružili glasbeni prijatelji, kot so Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Bojan Cvjetićanin, Ansambel Saša Avsenika, Grega Skočir in številni drugi, pod odrom pa so ga iz prve vrste podpirali njegovi skakalni prijatelji.

Vse od trenutka, ko je kranjski župan Matjaž Rakovec napovedal gostitelja večera, pa do zadnjega trenutka koncerta, so obiskovalci v razprodanem kranjskem Khislsteinu z bučnimi vzkliki in stoječimi ovacijami spremljali koncert Žige Jelarja. Naš smučarski skakalec, ki vedno večji glasbeni pečat pušča tudi na slovenskem glasbenem prizorišču, je v skoraj triurnem koncertu svoje oboževalce popeljal skozi svoj prvi album.

icon-expand Žiga Jelar je svoj prvi samostojni koncert pripravil v domačem Kranju. FOTO: Damjan Žibert

S pesmijo Prijatelji je Žiga stopil na oder in tako začel svoj prvi samostojni koncert, pred katerim pa je imel manjšo tremo kot takrat, ko se je prvič spustil po skakalnici. "Prvič v Planici sem imel malo več strahu kot pred koncertom. So pa to unikatni občutki, ki jih je res težko primerjati," je bil pred koncertom iskren Kranjčan, ki je obenem priznal, da je bila organizacija koncerta zelo naporna. "Naučil sem se, da je organizirati koncert ob vrhunskem športu ubijajoče," je še dodal v smehu.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Žiga velja za dobrosrčnega in veselega človeka, ki je rad v družbi ljudi, zato ni bilo presenečenje, da je tudi na svoj prvi koncert povabil številne prijatelje. Pa ne le tistih, ki jih je bilo pod odrom ogromno, temveč tudi tiste, s katerimi so skupaj zapeli. 26-letnik se lahko pohvali z zares znanimi prijatelji, saj so mu družbo na odru delali kitarist Nejc Ušlakar, Fehtarji, Rok Ferengja, Žan Serčič, Ansambel Saša Avsenika, Grega Skočir, Bojan Cvjetićanin, Jan Plestanjak, kot gostja presenečenja pa je nastopila tudi Nina Pušlar. V duetu sta zapela z Moniko Avsenik, ki ga je celoten koncert spremljala kot spremljevalna pevka.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

"Vsak od njih mi je bil vzor in vsak od njih je na nek način pustil pečat v moji glasbeni karieri. Zelo sem hvaležen, da so se odzvali. To mi pokaže tudi, kako skromni ljudje so," je o izbiri svojih glasbenih prijateljev pred koncertom povedal Žiga. Obenem je poudaril, da si želi, da bo njegov koncert postal tradicionalen uvod v poletje v Kranju, ponosen pa je, da so ga obarvali z dobrodelno noto in to si želi ohraniti tudi v prihodnje. "100 vstopnic za koncert smo podarili otrokom s posebnimi potrebami in jih vključili v sam koncert," je še dodal.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right