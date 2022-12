Žigan Krajnčan: Z zvokom v živo sem želel doseči elektronski zvok

27-letnega Žigana Krajnčana je širša javnost spoznala v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent, kjer je od Marjetke Vovk za svoj nastop prejel zlati gumb. Zdaj se Žigan predstavlja v svoji novi predstavi Fusion Reactor, za katero pravi, da ima multižanrski lok in kopico najboljših slovenskih glasbenikov. Med drugim je v njegovi ekipi tudi eden najboljših jazz pianistov v Sloveniji, Marko Črnčec.

icon-expand Žigan Krajnčan FOTO: osebni arhiv izvajalca

Žigan Krajnčan je umetnik, ki je na odru Slovenija ima talent navdušil s svojo umetniško žilico, ki očitno ne pozna meja. Je glasbenik, je plesalec, je umetniški um, ki sam zase pravi, da je talent sicer podedoval po mami, a je za vse, kar je pri svojih rosnih 27 letih dosegel, vložil veliko dela. Multitalent zdaj pripravlja koncert v Kinu Šiška, za katerega pravi, da bo prava poslastica za obiskovalce. "Ta koncert bomo zdaj imeli že petič in prvič štirikrat smo si od občinstva vsakič prislužili stoječe ovacije," je za naš portal povedal Žigan in dodal, da je izjemno ponosen, da lahko sodeluje z velikimi glasbeniki, kot so Marko Črnčec, Miha Koren in Kristijan Krajnčar. A na odru v petek, 2. decembra, v Kinu Šiška ne bodo samo glasbeniki, tam bodo tudi številni plesalci, ki bodo koncert povezali v pestro enoto.

"Odkar sem v srednji šoli slišal za izraz Gesamtkunstwerk, me preganja misel, kaj je to danes in kaj meni pomeni celostno umetniško delo (Gesamtkunstwerk). Zame predstavlja ravnovesje med spektaklom in improvizacijo, med jazzom in klasično glasbo, med raggaejem in hip-hopom, med sodobnim plesom in freestylom, med petjem in plesom, med posameznikom in ekipo. Med koncertom, performansom in plesno predstavo. V tem vmesnem prostoru kar poka od kreativnosti. Ekipo, s katero se podajamo na to potovanje, sestavljajo izjemni posamezniki, vsak vrhunski na svojem področju, vsak mi je inspiracija. Inspiracija za nenehen osebni razvoj in napredek, ker svet lahko spremenimo samo, če spremenimo sebe," je povedal Žigan in dodal, da si je z zvokom v živo želel ustvariti elektronski zvok: "In ekipa, s katero sodelujem, je ena redkih, ki jim to tudi uspe."

Fusion Reactor je večžanrski plesni koncert, ki združuje različne načine uprizarjanja; od koncerta, performansa pa vse do plesne predstave. K nastanku plesnega koncerta je botrovalo razmišljanje o celostni umetnini, ki jo Žigan z lastno avtorsko glasbo in plesom, skupaj s sodelavci, ustvarja v ravnovesju med spektaklom in improvizacijo, med jazzom in klasično glasbo, med raggaejem in hip-hopom, med sodobnim plesom in freestylom, med petjem in plesom, med posameznikom in ekipo. Fusion Reactor simbolizira spoj in kreativno reakcijo ljudi in idej na odru, ki majhno količino mase pretvarja v veliko količino energije.

icon-expand Žigan Krajnčan FOTO: osebni arhiv izvajalca

Žigan Krajnčan je sicer velika osvežitev na slovenski umetniški sceni zadnjih let. Glasbenik, plesalec, koreograf, igralec in performer je ustvarjalno razpet po različnih koncih sveta in razvija idejo integralnega ustvarjanja, pri čemer vselej stremi k širjenju, zlitju in potiskanju žanrskih ter stilnih meja. Umetniška pot ga je na uspešni in z več nagradami oplemeniteni karieri vodila v ZDA, na Kitajsko, po Evropi in Afriki, kjer je spoznaval različne kulturne vzorce, jih v zanj značilni odprtosti vpijal, premišljal in vnašal v lastne umetniške projekte. Prvi svoj glasbeni album Fusion Reactor bo Žigan z ekipo snemal v decembru takoj po dogodku v Kinu Šiška, izid načrtujejo marca 2022. V tem tednu je izšel tudi njegov tretji singl Žar ljubezni, avtor besedila Feri Lainšček, glasba Žigan. Predstavil jo bo v živo tudi ta petek v Kino Šiška.