Zimski festival bo ponudil osem koncertov svetovnih glasbenikov klasične glasbe

Otvoritev bo 28. januarja v Slovenski filharmoniji s tremi baročnimi mojstrovinami v izvedbi mednarodnih solistov ter Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije pod taktirko Barta van Reyna . Nato bodo med 30. januarjem in 4. februarjem nastopili izvrstni pianisti Duo Schiavo-Marchegiani , János Balázs , Maria João Pires , Nicolas Bourdoncle in Nejc Kamplet , tenorist Joseph Calleja ter violinistka Maria Andrejeva . 5. Zimski festival bo 5. februarja v Cankarjevem domu sklenil znameniti Mozartov Rekviem s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Zborom Slovenske filharmonije, Mešanim pevskim zborom Glasbene matice Ljubljana in izbranimi solisti pod vodstvom Yana Pascala Torteliera .

Izjemno zanimiva je portugalska pianistka Maria João Pires, ki je klavir je začela igrati pri treh letih, pri osmih je imela prvi koncert, pri komaj devetih pa je osvojila glavno nagrado Portugalske za mlade glasbenike. Je ena najboljših interpretk Beethovnove in Mozartove glasbe na svetu. Je zelo poduhovljena oseba, zaprisežena naravi. Je mati Tereza v klasičnem svetu. Ima tri otroke in dva posvojena, na sploh se zelo trudi za najmlajše, saj je za otroke iz prikrajšanih okolij na Portugalskem ustanovila Center za umetnost. 2006 je prestala zahtevno operacijo srca in nato enega izmed svojih posnetkov posvetila celotni zdravstveni ekipi. Morda še tole; koncertni nastop v živo s Kraljevim orkestrom Concertgebouw in Riccardom Chaillyjem, kjer se je naučila napačen Mozartov klavirski koncert, a je po spominu brez ene same napake zaigrala pravega, je eden najbolj neverjetnih trenutkov iz sveta klasične glasbe.

Na Malti rojen tenorist Joseph Calleja je velika zvezda male države, novi Pavarotti, nekdanji metalec krogle, saj je nekoč stal na tekmovalnih odrih, danes pa sije na glasbenih. Tenorist, ki raje posluša Iron Maiden kot Madam Butterfly.