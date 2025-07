Zlata leta: večne klasike v izvedbi slovenskih glasbenikov

Matjaž Kumelj je obiskovalce popeljal v nazaj v čas, v zlata leta galsbe: "Zajema seveda slovensko popevko, pa tudi še malo starih mačkov: Franka Sinatre, Michaela Bubleja in tako dalje."

Če koncert ne bi bil naslovljen Zlata leta, bi ga brez težave lahko poimenovali Matjaževe dame."Skozi ta čas smo res postali pravi prijatelji in se res radi družimo, vedno je lušno," so povedala dekleta iz tria Ladybugz, medtem ko je Alenka Godec dejala: "Je res super fant, predvsem pa se vedno zelo potrudi. Prav tako je spoštljiv, kar imamo me še posebej rade." Nuša Derenda pa nam je povedala: "Nam paše, da je spoštljiv in smo vesele, da smo del tega."

Druži jih ljubezen do klasik, predvsem do slovenskih popevk. "Ogromno emocij in vsaka na svoj način zadane naravnost v srce," so dodale Ladybugz, Godec pa pojasnila: "Stara besedila, najstarejša v bistvu delujejo tudi danes. Nekatera so kruto resnična še danes, kot recimo Vsi ljudje hitijo, mislim, malo morje takih je."

"Ko mene več ne bo, ta me vedno malo stisne, želel sem jo dati v repertoar, definitivno," je priznal Kumelj, Derenda pa omenila tudi: "Ne prižigaj luči v mraku, Orion, Ko srečava se spet, Zlati prah imaš v očeh. Upava, da bodo tudi mnoge najine postale zimzelene," sta se še pošalili Nuša in Alenka.