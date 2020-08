'Zlati gumb' Ane Klašnje s skupino izdal pesem Domača vas

Skupina Flora & Paris tokrat predstavlja nostalgično skladbo 'Domača vas'. Del skupine je tudi pevec Žan Libnik, ki ga je leta 2015 v finale šova Slovenija ima talent izstrelil zlati gumb žirantke Ane. Mladi glasbenik je povedal, da je nova pesem zasedbe ena od njegovih najljubših.

Po dobrem letu ustvarjalnega premora skupina Flora & Parispredstavlja novo skladbo Domača vas. V glasbeni zasedbi sodeluje tudi Korošec Žan Libnik, ki ga je zlati gumb leta 2015 ponesel v finale šova Slovenija ima talent. Približno toliko časa pa je Žan, ki je bil favorit žirantke Ane Klašnje, tudi daleč stran od svojega rojstnega kraja: "Pet let je, odkar sem zaradi študija in dela zapustil domačo vas. Če je ne bi, se v resnici nikoli ne bi zavedal, kaj ponuja in koliko mi pomenijo dom, družina, stari prijatelji ter nešteti spomini, vezani nanje."Pevec je dodal, da je bil videospot za pesem posnet ravno v njegovih domačih krajih in je tako poklon tamkajšnjemu okolišu. Videospot, ki je nastal pod taktirko Matica Oblaka v Zgornjem Razboru, predstavlja pesem, za katero Žan ponosno pove, da je ena od njegovih najljubših.

icon-expand Zasedba Flora & Paris se ponaša z novim glasbenim izdelkom. FOTO: Menart Records

Pri novi skladbiDomača vas je tudi tokrat sodeloval Rok Lunaček, ki je s skupino sodeloval že pri izpovednih skladbah Potujem sam in Naša bajta. Tudi tokrat podpisuje besedilo, avtor glasbe pa je virtuoz na harmoniki, Jure Tori, ki s svojim zvokom ustvarja številne glasbene zgodbe."Že dolgo sem imel to melodijo v glavi, dokončno pa sem jo razvil, ko sem začutil, da bi pesem ustrezala skupini Flora & Paris. Ko pa je Rok Lunaček ponovno prispeval prelepo besedilo, sem iz klavirja presedlal na harmoniko in pesem je postala slovenska, naša," je povedal Jure.

O ponovnem sodelovanju s skupino pa je Lunaček povedal: "Z Juretom Torijem sva že neštetokrat sodelovala, tale nova pa mi je od vseh besedil, ki sem jih spisal za Flora & Paris, najljubša. Najbrž smo vsi ljudje trenutno v čustvenem obdobju, ko domači kraj pomeni še mnogo mnogo več, kot je do zdaj. Izredno pitna skladba, ki me vsakič zadene nekam globoko."

icon-expand Skupino boste lahko videli v živo 16. septembra v sklopu Festivala glasbe in komedije pri Kolovratu. FOTO: Menart Records