Zlatko: Boj s poleni pod nogami je zame že hobi

Zlatko je v zadnjem času v polnem delovnem zagonu. Po nedavnem koncertu v ljubljanskih Križankah, kjer je dokazal, da je še vedno eden bolj priljubljenih slovenskih raperjev, zdaj ponovno predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Kdo je z mano. Kot pravi glasbenik, sam zagotovo dobro ve, kako je biti na vrhu in kako na dnu, prav to pa je tema, ki jo obravnava v pesmi.

OGLAS

"Če kdo, potem sem jaz ta, ki ve, kako je biti na vrhu in kako je biti na dnu," je ob predstavitvi nove pesmi, ki jo je pred dnevi poslal v svet, povedal Zlatko. Priljubljeni raper, ki slovi po tem, da je na trenutke krvoločen in uporablja prispodobe, ki so značilne za to zvrst, je novo pesem naslovil Kdo je z mano?

Zlatko je predstavil novo pesem, ki nosi naslov Kdo je z mano? FOTO: Miro Majcen icon-expand

Ljubljanski ustvarjalec rim se je v pesmi dotaknil občutkov, ki govorijo o tem, kako je biti na vrhu in kako na dnu. "Sam najbolje vem, kdo mi je stal ob strani in kdo je bil z mano, ko je bilo lepo. Prav tako vem, kdo je bil z mano, ko je bilo manj lepo. A zame je boj s poleni pod nogami že hobi," je povedal Zlatko in dodal, da se prav s takšnimi borbami najlažje in najraje spoprijema. "Najtežje pa se mi je boriti sam s sabo," je iskren.