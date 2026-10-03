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Glasba

Zlatko: Enakopravnost bi morala postati temelj človečnosti

Ljubljana, 03. 10. 2026 13.30 pred 59 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
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Slovenski raper Zlatko predstavlja singel Črna, za katerega je posnel tudi videospot. Pesem je z njegovega novega albuma z naslovom Lepe barve, ki ga je izdal tik pred 20. obletnico delovanja. Kot pravi, z njo opominja, da mir ni le parola, temveč je odločitev.

Zlatko tik pred 20. obletnico kariere predstavlja nov singel z zadnjega albuma Lepe barve. Pesem Črna je spodbuda proti otopelosti in opomnik, da mir ni le parola. "Kosovel je pred skoraj stoletjem zapisal, da Evropa umira. Danes ta stavek ne zveni več kot zgodovina, temveč kot vprašanje, ki še vedno hodi med nami. Črna ni pesem proti Evropi. Je pesem proti otopelosti," pravi raper.

"Je pesem proti trenutku, ko se navadimo na krivice, na dvojna merila in na trpljenje drugih. Je opomnik, da mir ni parola, ampak odločitev. Da človek brez človeka hitro postane samo še trg, številka in kapital. Še vedno verjamem, da ne smemo izgubiti upanja v pravičnejši in lepši svet. Zato ostajam tukaj, osredotočen na to, da govorim o dobrem, o človečnosti in o tem, kar nas povezuje. Ne zato, da bi se postavljal nad druge, ampak zato, da bi skupaj iskali nekaj boljšega," je še dodal Zlatko, ki je zanjo posnel tudi videospot.

"Črna je del albuma Lepe barve, na katerem vsaka pesem predstavlja svojo barvo in svoj pogled na svet. Tudi črna je barva. Toda tudi v najtemnejših odtenkih ostaja prostor za svetlobo. Enakopravnost bi morala postati temelj človečnosti. Ne privilegij, ne politična parola, ampak nekaj, kar pripada vsakemu človeku," je prepričan.

Preberi še V Zlatkovem novem videospotu sodeloval tudi sin Aylan Ali
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zlatko črna pesem

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vlahov
03. 10. 2026 14.29
To ni rep , to je koncert za palestino.
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0 0
janmar1234
03. 10. 2026 14.02
Ne more biti en Bosanc enakopraven Slovencu v Sloveniji, tudi Slovenec ne more biti enakopraven v Bosni...
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+2
2 0
radar
03. 10. 2026 14.02
Zakaj se mu dela reklama?
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+2
2 0
Alex M17
03. 10. 2026 13.55
Kje ste tega brezdelneža najdl....katastrofa
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+5
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