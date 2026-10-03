Zlatko: Enakopravnost bi morala postati temelj človečnosti

Zlatko tik pred 20. obletnico kariere predstavlja nov singel z zadnjega albuma Lepe barve. Pesem Črna je spodbuda proti otopelosti in opomnik, da mir ni le parola. "Kosovel je pred skoraj stoletjem zapisal, da Evropa umira. Danes ta stavek ne zveni več kot zgodovina, temveč kot vprašanje, ki še vedno hodi med nami. Črna ni pesem proti Evropi. Je pesem proti otopelosti," pravi raper.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Snemanje novega videospota raperja Zlatka Andrej Srebrnjak

Snemanje novega videospota raperja Zlatka Andrej Srebrnjak

Snemanje novega videospota raperja Zlatka Andrej Srebrnjak

Snemanje novega videospota raperja Zlatka Andrej Srebrnjak







"Je pesem proti trenutku, ko se navadimo na krivice, na dvojna merila in na trpljenje drugih. Je opomnik, da mir ni parola, ampak odločitev. Da človek brez človeka hitro postane samo še trg, številka in kapital. Še vedno verjamem, da ne smemo izgubiti upanja v pravičnejši in lepši svet. Zato ostajam tukaj, osredotočen na to, da govorim o dobrem, o človečnosti in o tem, kar nas povezuje. Ne zato, da bi se postavljal nad druge, ampak zato, da bi skupaj iskali nekaj boljšega," je še dodal Zlatko, ki je zanjo posnel tudi videospot.