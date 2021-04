Zlatko: Marsikaj sem izgubil, a vseeno obdržal upanje

Hvala za kompliment v imenu celotne ekipe od prvega pa do zadnjega. Na srečo ima Anže dolgoletne izkušnje na najvišjem nivoju in želja obeh je bila, da na domačih tleh in v časih, ki so za ustvarjalce težki, ustvarimo nekaj dobrega in svežega. Kot pri vseh mojih videospotih sem idejno prisoten in na samem snemanju zelo potrpežljiv. Snemali smo dva dni, in sicer od šestih zjutraj pa vse tja do večera. Potrebne je bilo veliko koncentracije, ker je Anže strokovnjak in je pozoren na vsak gib in trenutek, tako da smo res velikokrat ponavljali. Ko bi dobili uporaben posnetek, se je celotna ekipa veselila, da gremo naprej na drugo sekvenco, a on nas je prosil še za eno ponovitev. Ko si na setu in si časovno omejen, znajo biti takšne situacije tvegane, a danes, ko gledamo video, je ravno tista zadnja ponovitev največkrat uporabljena. Najtežji del je obdržati koncentracijo in pozitivno atmosfero, ko se zadeve zataknejo, a časa ne moremo zaustaviti. Najlepši del pa je, ko po dnevu in pol dobiš od resnih ljudi kompliment, da sem poleg Sebastjana Cavazze eden redkih, ki takoj razume navodila ekipe.

Ko sva z režiserjem Anžetom Škrubetom razvijala ideje o videu, sem na začetku mislil, da govoriva o cenah, ki so nekako sprejemljive za naše razmere, a na koncu se je izkazalo, da bolj kot se druživa, bolj dvigava standarde. Po dolgih sprehodih in razmišljanju o celotnem projektu in o času, v katerem smo ujeti, sem prišel do zaključka, da je ravno v najtežjih časih treba ljudem dati najboljšega sebe in ni mi žal niti centa, ker od izgorelosti in plošče Julijan Mak na svoje delo gledam kot na zapuščino.

Praviš, da je novi videospot za tiste, ki ti očitajo, da nič ne delaš, ki so ti skušali vzeti status in da se vsak vložek, če delaš iskreno, enkrat povrne. Zadeva je na svetovnem nivoju, koliko si dejansko vložil vanj?

V zadnjem letu sem doživel medijski linč, ker sem razmišljal na glas in bil na strani svobode in demokracije. Zaradi protestiranja in nestrinjanja s trenutno vlado sem občutil njihovo neposredno maščevanje, o katerem nisem nikoli javno govoril. Materialne stvari, če jih primerjam s ceno svobode, so resnično drobiž. Drobiž je tudi vsa tista pomoč upokojencem in ostalim državljanom od vlade, ki me bolj spominja na kupovanje glasov v demokratično nerazvitih državah. A številke ne lažejo, njihovo pomoč bomo preplačali. Marsikaj sem izgubil, a vseeno obdržal upanje. Resnično verjamem, da je v Sloveniji več dobrih in pozitivnih ljudi, ki si želijo samo poštenega vodenja in dela brez groženj z odpovedjo, če bodo na glas povedali svoje mnenje.

V videospotu imaš tako Hitlerja (diktatorja, Chaplina) kot generala (Tita), zbral pa si tako svojo družino (sedem članov), rap družino (Doša, Nipke, Trkaj, Klemen), plesalce, bend, rockerja (Tomi M), igralca (Emeršič, Valič), skratka umetniki so s tabo. Ti je veliko ljudi, kolegov, v teh časih obrnilo hrbet?

Počaščen sem in neizmerno hvaležen, da so se vsi našteti umetniki odzvali povabilu za sodelovanje. Treba je vedeti, da so bili to časi, ko so mnogi strankarski mediji pisali neresnice o meni. Koliko ljudi na kupu, vsi so mi prišli nasproti in še vedno ne morem verjeti, da nam je to uspelo. Hvala vsem, vedno lahko računate name. Morda se naša prepričanja v marsičem razlikujejo in to je normalno, ker smo ljudje in ne roboti, sem pa trdno prepričan, da nihče od njih ne tolerira krivice.