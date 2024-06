Zlatko: Ne počnem nič drugega, kot opisujem svoje občutke

Slovenski raper Zlatko predstavlja peti singel z zadnje plošče Svet je lep 2 , ki nosi naslov Samo gremo . Pesem je dobila tudi video podobo, raper pa ob tem pravi, da je sporočilo pesmi to, da moramo navkljub vsem preizkušnjam, ki nam jih življenje ponudi, nadaljevati svojo pot in se ne ustaviti. Vztrajnost in sledenje srcu sta glavno vodilo. Producent skladbe je Urban Malovič , režiser videospota pa Jani Leskovec .

"Gre za besedno igro, ampak kot po navadi, če rečemo, da samo gremo, gremo prek trnja do zvezd," nam je povedal, to vodilo pa so njegovi oboževalci že lahko slišali v kateri od njegovih prejšnjih pesmi: "Ja, to pa zato, ker že od samega začetka ne počnem nič drugega, kot da svoje občutke opisujem v verzih, nato pa se zraven ustvari še glasba. Če je zadeva pristna, pomeni, da lahko nekdo z njo dobi neko upanje oziroma motivacijo."

Zlatko je ob tem omenil še svojega soimenjaka Zlatana Ibrahimovića: "Strinjal bi se, da je samo eden Zlatan, kateri je pravi oziroma originalen, pa lahko presodijo ljudje."

"Videospot je črno-bel, ker je danes vse tako lepo barvno, črno-bela je neka klasika, celotno podobo pa sem prepustil Janiju, ki si je vse skupaj zamislil, jaz pa sem samo potrdil, saj bi lahko rekli, da sem si tudi jaz že utrdil pot med neko klasiko," je še dodal raper.