Zlatko: Novo pesem skušajte brati med vrsticami

"Še vedno sem glas šibkejših, podrejenih, nevidnih, izbrisanih," je po 16 letih, odkar je prvič stopil na sceno s pesmijo Svet je lep , povedal Zlatko . Njegova nova pesem nosi naslov Ostajam , prav to pa je tudi ključno sporočilo te pesmi. "Nisem nehal rapat, niti mal', niti imam v svojih rokah, asa za vsak rokav," pravi v novi pesmi in s tem sporoča, da je še vedno tu.

Raper je prepričan, da je kljub dolgoletni karieri ostal enak, z istimi načeli in istimi merili, kot jih je imel takrat. "Na začetku so mi rekli, da iz te moke ne bo kruha. Imeli so prav, nastala je potica," ponosno začenja tokratno pesem in poudarja, da vedno spregovori, ko si ves svet zatiska oči in je tiho. V novi pesmi, ki ji seveda pripada tudi nov videospot, opozarja na aktualne probleme. "Novo pesem skušajte brati med vrsticami," je še dodal ob izidu.