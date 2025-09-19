Zlatko predstavil najmočnejše orožje v sporu s Challetom Salletom

Klepec z ulice in mikrofona se je preselil na sodišče. Spot ni zamišljen kot klasičen rap komad, ampak bolj kot izpoved in upanje, da se zgodba zaključi. "Držim pesti za javno obravnavo, da bomo potem lahko uživali v predstavi, ki bo brezplačna," je povedal Zlatko, ki pravi, je to tretji in tudi zadnji odgovor v tej zgodbi.

V spotu nastopajo tudi znani Slovenci, med njimi tudi Martin Strel in Lara Jankovič v vlogi sodnice. Videoizdelek mu je režiral mednarodno priznani koreograf Anže Škrube. "Jaz sem itak odraščal z Zlatkotom, že kot 'tamal' sem bil zaljubljen v hip-hop in glede na to, da živim v Ameriki, mi je itak ta kultura ful pri srcu. Delam veliko z raperji, predvsem ko sem slišal komad, kot sem rekel, je res poezija in lirično mislim, da bo šlo to v zgodovino rapa. To me je prepričalo, da pristanem na projekt," je povedal Škrube."Najbolj hecno je bilo to, da ko sem prišla v dvorano, je pol teh statistov, ki so bili v dvorani, mislilo, da sem res sodnica," pa je na premieri v smehu razkrila Lara Jankovič. "Niso me prepoznali, to je bilo tako luškano."