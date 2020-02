Zlatko: Prava ljubezen je, ko spoznaš nekoga, s katerim bi se rad postaral

Zlatko in Semo sta združila moči v pesmi Ti me dvigaš, ki govori o ljubezni in napoveduje album Julijan Mak, ki bo izšel v aprilu.

Najbolj delavni raper na domači rap sceniZlatko novi pesmi Ti me dvigašob bok napoveduje tudi album Julijan Mak, za katerega ga je navdihnil sam Ivan Cankar, mojster slovenske besede.

"Podarite ji pesem, podarite ji verze. Takšne, kot so v pesmi Ti me dvigaš. Bistvo ljubezni ni v tem, da se ona kaže povsod, na vsakem družbenem omrežju. Bistvo ljubezni je v trenutkih z ljubljeno osebo in dejanjih, ki smo jih deležni od ljubljene osebe. Ne objavljajte svoje ljubezni, samo živite jo," nam na dušo in srce polaga Zlatko.

Njegove poglede na ljubezen, novo pesem in prihajajoči album pa si preberite v kratkem pogovoru!