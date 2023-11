Zlatko: Usta odpiram samo takrat, ko se mi zdi, da je prav

Raper Zlatko je slabi dve leti po bojevito aktivističnem albumu Svoboda ponudil nov izdelek Svet je lep 2, ki nekako nadaljuje leta 2007 zastavljeni prvenec Svet je lep, s katerim je udaril na domačo rap sceno. Njegov precej bolj umirjeni in funky naslednik je poziv k miru, ki bi moral biti samoumeven, pa ni, pravi.

Raper Zlatko je na novem, že enajstem, albumu Svet je let 2 pripravil kar petnajst skladb, ki so nastajale v zadnjem letu, izšel pa je digitalno ter v obliki knjige z besedili, opisom in kodo za prevzem skladb. Na njem je sodeloval s Katjo Koren, Tino Marinšek, Erikom Felicijanom, Leyre, Aiyo Rose in Evo Beus.

icon-expand Zlatko je v Kinu Šiška predstavil enajsti album Svet je lep 2, ki poziva k miru in je verjetno njegov najbolj funky izdelek do zdaj. FOTO: Miro Majcen

"Smešno mi je, da me označujejo za brezdelneža, čeprav delam že od svojega šestnajstega leta. Studijski album, petnajst pesmi, smo skupaj spravili v enem letu, gre za neprespane noči, dejansko se s tem zbujaš in hodiš spat. Album Svoboda je bila odraz časa pred leti, saj sem moral določene stvari dati iz sebe. Novi album sem želel poimenovati Mir, odločili smo se za Svet je lep 2, hkrati pa še vedno držim znak z mir, ki simbolizira prav to. Kar pomeni, da sem za svobodo, imam veliko navdiha, ki ga črpam iz narave, saj v naravi vse funkcionira in je vse zelo preprosto. Namen je, da povem svoje občutke v danem trenutku," nam je zaupal pred promocijskim koncertom v Kinu Šiška.

icon-expand Svet je lep je bil njegov prvenec, ki ga je izdal leta 2007, na oder pa je povabil tudi mladega oboževalca, ki je zarapal. FOTO: Miro Majcen

Zlatko sicer ni uspel povsem napolniti ljubljanskega centra urbane kulture, ki ga je ogreval stand-up komik Admir Baltić. Drži pa, da so vsi prisotni, tudi številni otroci v prvih vrstah, dali vse od sebe, enako kot tudi deseterica na odru z Zlatkom na čelu. Prvi del koncerta je bil tako precej sproščen, drugi pa nekoliko bolj uglajen, saj si je s spremljevalnimi Optimisti nadel smoking. Ključne delčke nastopa je zagotovo pridal trio pihal, Jernej Trobentar na kitari, Jan Filip Jordan Frangeš na klaviaturah, "prismojeni" Zlatko Đogić na bobnih ter Semo, ki je imel čez pevske vložke, vsi pa so poskrbeli za izvrstno predstavo. Za češnjo na vrhu torte je poskrbela še Eva Beus, nekdanja pevka zasedbe Tabu, ki je prispevala dva vokala, pri pesmih Sam gremo in Lep je svet.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

"Sodeloval sem s številnimi domačimi rap izvajalci, saj sem naštel preko štirideset gostovanj. Trenutno delam samostojni album, reggae ploščo, med producenti pa so Argentinec, Kolumbijec, Ganec, ki sem jih našel na spletu. Pesmi imam trenutno šest, ciljam na deset, so pa v angleščini. Upam, da bo zadeva zunaj v prihodnjem letu, saj sem si postavil 'deadline', česar si prej nisem nikoli. Z Zlatkom sva naredila skupaj nekaj pesmi na prvih dveh albumih, zdaj pa sva spet bolj v navezi od albuma Julijan Mak naprej. Imam lepe spomine na sodelovanje z Jadranko Juras, kar je bilo prvič, da nisem sodeloval na hip-hop plošči. Tudi Doša mi je dejal, da me vidi pri eni od novih skladb, česar se prav tako veselim," nam je zaupal Semo.

icon-expand Mir, ki bi moral biti samoumeven, pa ni. Mir, ki bi moral krasiti vsako deželo, pa je ne. Zlatkov novi album poziva k temu. FOTO: Miro Majcen

"Številne žaljivke so pri meni prisotne že od vsega začetka, ker sem sam svoj, se ne bojim povedati, kako vidim svet in svoje mnenje povem na glas. Torej je logično, kot pravi Adi Smolar, da si neprilagojen in tako večkrat tepen. Na srečo poskušam vse te stvari, še posebej laži, obrniti sebi v prid in sprocesirati v svoja besedila ter tako pripraviti nov izdelek. Moj aktivizem jemljem kot izkušnjo, ker se mi ni bilo treba oglašati zaradi sebe, temveč odpiram usta samo takrat, ko se mi zdi, da je prav. Najlažje je povedati, kaj nisem naredil prav in kako bi kaj moral, to znamo vsi. A sem na koncu dneva hvaležen, da imam možnost, da zberem ekipo in naredimo ploščo. Plošča je dokaj funky, čeprav je na njej tudi precej pesmi, ki gredo v smeri zelo izpovednega rapa," je prepričan Zlatko.

icon-expand "Ne glede na čase in preizkušnje, ki nas doletijo v življenju, sem hvaležen, da imam neizmerno voljo, ki mi omogoča, da sem svoj enajsti album ustvaril energično in veselo, kot da bi šlo za prvega." FOTO: Miro Majcen

Raper je prvi album Svet je lep izdal leta 2007, njegov prvi singel pa je bil Prhajam, zato je na novi plošči pesem Ostajam, podobno "retro" pa je posnet tudi videospot. Na koncertu smo v prvem delu lahko slišali tudi favorite s prvenca, kot sta A si ti tud not padu? in Vsi za enega, eden za vse, medtem ko so v drugem delu poskrbeli za predstavitev novega albuma, ki ima, kot rečeno, sporočilo miru, "za katerega so nedolžni prikrajšani zaradi apetitov in ideologij tistih, ki niso nedolžni".

icon-expand Kolega je z dvema stand-up vložkoma podprl tudi Admir Baltić. FOTO: Miro Majcen