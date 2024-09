Zlatko v Križankah poskrbel za triurni šov

Da je Zlatan Čordić ime, ki je močno zaznamovalo slovensko hiphop sceno, priča število glasbenih prijateljev, ki so se zvrstili na odru Križank. "Zlatko je ogenj. Spoznal sem ga leta 2005 v enem od klubov in lahko rečem, da je bil edini večji čefur od mene," se je pošalil raper Mirko Vorkapić. "Poznam ga krepko več kot 20 let in ves čas sva res dobra prijatelja. Šla sva prek trnja do zvezd, en bolj, en manj," je zaupal raper Doša, Tina Marinšek pa je dodala, da ga ima rada, ker 'stegne vrat', takšnih pa ni veliko.