Zlatko: Vsak nosi svoj meč, nekateri z besedo, drugi s tišino

Z lahkotnim besedilom in sodobno produkcijo Zlatko nadaljuje svojo pot avtentičnega ustvarjalca, ki poslušalcev ne nagovarja le z rimami, ampak s srčnostjo in upanjem. "Želeli smo pokazati, da se lahko ustvarja tudi na drugačen način. V našem prostoru ljudje rap in hip hop včasih dojemajo še vedno precej omejeno. Ni ti treba biti raper, da bi poslušal rap. Imeli smo vizijo, da naredimo nekaj drugačnega. Tudi sam ustvarjam že toliko časa, da ni nič narobe, če občasno šokiram svoje poslušalce, ampak z nečim, kar je dobro in poslušljivo," nam je o pesmi Samuraj, v kateri se mešata country in rap, povedal umetnik.

Zlatko se je v novem singlu 'preoblekel' v kavbojsko opravo. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pesem je drugačna tudi zato, ker Zlatko v njej več poje, kot so ga oboževalci vajeni. "To je ena poteza, ki se je zgodila sama od sebe. V tej pesmi je res več petja, nekje 70 odstotkov je petja in 30 rapa, zato pa se to tudi toliko bolj opazi. Tudi ko nastopam, je dobro, da imam kakšno takšno pesem, da lahko malo zapojem in ni samo rap in hip hop. To je neke vrste igra, zabava, ustvarjanje in je vse povezano. To ni bilo načrtno, ampak se stvari preprosto zgodijo same od sebe," je za 24ur.com povedal raper.

Naslov novega singla je Samuraj, ker gre za besedno igro, pa jo bodo oboževalci dobro razumeli, pravi raper. "Vsa ta leta razumejo to besedno igro, vsak od njih pa si lahko razlaga tudi malo po svoje, kar se mi zdi dobra stran. Vsak samuraj nosi s seboj svojo mačeto, ampak moja mačeta so moje rime in lirika. Poslušalcem prepuščam, da si izberejo svojo interpretacijo naslova in besedila," nam je o naslovu in svojih poslušalcih povedal Zlatko, ki pa je za pesem posnel tudi videospot.

