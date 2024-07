Zlatko z novo pesmijo znova odgovarja Challetu: To sploh ni več 'diss'

Ko je včeraj Challe Salle izdal novo pesem z naslovom Tata, s katero je odgovoril na pred slabimi štirinajstimi dnevi izdano pesem Zlatkom, je slednji napovedal še en odgovor. Sprava mu je na družbenih omrežjih dejal, naj 'to sramoto', kot je poimenoval novo pesem Vrhničana, umakne s spleta, nato pa obljubil, da bo v samo 24 urah pripravil novo pesem. In to je tudi storil, skupaj s svojo ekipo je pripravil pesem z naslovom Klepec krade.