V Zlatkovem novem videospotu sodeloval tudi sin Aylan Ali

Zlatko tik pred 20. obletnico kariere predstavlja svoj že 14. studijski projekt. Na albumu, ki ga je naslovil Lepe barve, je tudi istoimenska pesem, za katero je v sodelovanju z Andrejem Srebrnjakom in Gašperjem Simoničem posnel videospot, posebej ponosen pa je na to, da se v videu pojavi tudi njegov sin Aylan Ali.

Zlatko s sinom Aylanom Alijem. FOTO: Jure Klobčar

"Gre za moj 14. studijski projekt, album Lepe barve, na katerem je 14 novih skladb. Kljub vsem življenjskim preizkušnjam ostajam optimist še vedno delam to, kar ljubim, in ljubim to, kar delam. Tik pred dvajseto obletnico ustvarjanja ostajam igriv, ustvarjalen in v določenih momentih tudi malo drugačen, kot so ljudje vajeni, ampak bistvo ostaja isto: širiti dobro med ljudi," nam je povedal raper.