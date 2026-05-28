Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

V Zlatkovem novem videospotu sodeloval tudi sin Aylan Ali

Ljubljana, 28. 05. 2026 13.07 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Zlatko s sinom

Slovenski raper Zlatko predstavlja singel Lepe barve, za katerega je posnel tudi videospot. Pesem je iz njegovega novega istoimenskega albuma, ki ga je izdal tik pred 20. obletnico delovanja. Video je še toliko bolj poseben, ker je v njem sodeloval tudi Zlatkov sin Aylan Ali.

Zlatko tik pred 20. obletnico kariere predstavlja svoj že 14. studijski projekt. Na albumu, ki ga je naslovil Lepe barve, je tudi istoimenska pesem, za katero je v sodelovanju z Andrejem Srebrnjakom in Gašperjem Simoničem posnel videospot, posebej ponosen pa je na to, da se v videu pojavi tudi njegov sin Aylan Ali.

Zlatko s sinom Aylanom Alijem.
Zlatko s sinom Aylanom Alijem.
FOTO: Jure Klobčar

"Gre za moj 14. studijski projekt, album Lepe barve, na katerem je 14 novih skladb. Kljub vsem življenjskim preizkušnjam ostajam optimist še vedno delam to, kar ljubim, in ljubim to, kar delam. Tik pred dvajseto obletnico ustvarjanja ostajam igriv, ustvarjalen in v določenih momentih tudi malo drugačen, kot so ljudje vajeni, ampak bistvo ostaja isto: širiti dobro med ljudi," nam je povedal raper.

"Spot za Lepe barve spremlja pozitivna in barvita zgodba, posebnost videa pa je tudi nastop mojega sina Aylana Alija," je še dodal Zlatko, ki se je na slovenski glasbeni sceni uveljavil s pesimi, kot so Mi je žal, Svet je lep, Ti me dvigaš in Zlato ti daje sijaj, ne pa sreče.

zlatko rap raper videospot lepe barve

Pero Lovšin izdal biografijo: glasbeno zakulisje legende

Zadovoljna.si 93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
24ur.com Ani Frece v videospotu za novo pesem ujela pristne družinske trenutke
24ur.com EZRA izdal svoj drugi kratkometražni album, z njim pa pokazal svetlo plat
24ur.com Kvatropirci pred 15. obletnico delovanja predstavljajo nov videospot
24ur.com Zvezdnik serije Lepotica in zver objavil novo fotografijo sina
24ur.com Nino Ošlak za videospot žrtoval svojo pričesko
24ur.com V novem spotu Žana Serčiča tudi zvezdnica serije Nemirna kri
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galambszar
28. 05. 2026 14.28
Sin je pa isti ona.
Odgovori
0 0
Galaktik111
28. 05. 2026 14.14
Zdaj že sina uči, kak cuzat proračun. Beda
Odgovori
+4
4 0
Gutenberg
28. 05. 2026 13.55
Bo šel 25. junja spet z megafonom na državno proslavo?
Odgovori
+2
2 0
Lux_43
28. 05. 2026 13.52
Jooooj ta imena res ! Da sploh ne komentiram ! Pa kdo vam daje ideje za to? Mega SDS sLovenci recimo, pa pol Lars Sven. Luna. Kaj? Zlatko sam je bil meni zmeraj cool, pogrešam henganje na Fužinah, Štepcu, koncerti povsod po LJ, zaljubljenost v Tivoliju in tako dalje...kakšni lepi časi.
Odgovori
-6
0 6
Semek
28. 05. 2026 13.45
kdo se tega poslusa in reklamira. upam da vlada spremeni zakon da ne bodo taki nicvrednezi dobivali nas denar
Odgovori
+9
9 0
komandos
28. 05. 2026 13.36
Ej moj Zlato na račun sineta ne boš OBOGATEL vse si sam zafural
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725