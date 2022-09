Zlomljeni Dave Grohl v solzah na koncertu v spomin pokojnemu bobnarju

Dava Grohla so na koncertni slovesnosti, ki so jo na londonskem stadionu Wembley posvetili pokojnemu bobnarju skupine Foo Fighters, premagala čustva. Koncert, na katerem so v spomin Taylorju Hawkinsu nastopili zvezdniki rock glasbe, je bil posvečen meseca marca umrlemu bobnarju, ki je bil član skupine od leta 1997.

Dave Grohl in Foo Fighters so odprli koncert v spomin na pokojnega bobnarja Taylorja Hawkinsa, dolgoletnega člana skupine. Koncert, ki je bil nabit s čustvi, se je odvijal na londonskem stadionu Wembley, 17. septembra pa ga bodo ponovili še v Los Angelesu. 50-letni Hawkins je nepričakovano umrl marca v Bogoti, ko je bila skupina na turneji po Južni Ameriki.

Na odru so se za skupino Foo Fighters zvrstili zvezdniki, kot so Liam Gallagher, Mark Ronson, Josh Homme, pevec skupine Queens Of The Stone Age, Supergrass, Brian May in Roger Taylor iz skupine Queen, Chrissie Hynde iz skupine The Pretenders, Travis Barker iz skupine Blink 182, Brian Johnson iz skupine AC/DC, pevka Kesha, bobnar skupine Metallica Lars Ulrich in mnogi drugi.

"Dame in gospodje, danes smo se zbrali, da bi slavili življenje, glasbo in ljubezen do našega dragega prijatelja, člana skupine in brata Taylorja Hawkinsa. Vsi, ki ste ga poznali osebno, veste, da vas nihče ni znal bolj nasmejati ali pripraviti do smeha ali petja, kot je to počel on. Vsi, ki ste ga poznali od daleč, pa sem prepričan, da ste čutili enako," je povedal čustveno razpoloženi Grohl in nadaljeval: "Nocoj smo zbrani z njegovo družino in prijatelji, njegovimi glasbenimi heroji in tistimi, ki so ga navdihovali, da pričaramo neverjetno noč, ki je posvečena neverjetni osebi."

"Zato pojte, plešite, smejte se, jočite in se derite na vso grlo, da nas bo lahko slišal, ker bo to ena dolga noč. Ste pripravljeni?" je publiko nagovoril 53-letni Grohl, ki se je med nastopom Liama Gallagherja presedel na bobnarsko mesto, med tem, ko je nekdanji član skupine Oasis pel pesem z naslovom Live Forever.

A čustva so na koncu premagala tudi Grohla, ki se je v preteklosti, ko je bil še del skupine Nirvana, že soočil s smrtjo člana. Med nastopom pesmi Times Like This, ki je ena izmed klasik skupine Foo Fighters, se je zlomil in zajokal, publika pa mu je nudila podporo z glasnimi vzkliki.