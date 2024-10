Zmaga Koala Voice z naj koncertom kariere

Tako točni kot so bili to pot Koala Voice , so pokazali kazalci na uri, saj so točno ob 20.30 stopili na že ogreti oder Kina Šiška, ki jo je ogreval Shekuza , v katerega preddverju so sredi marca v živo predstavili prve pesmi s petega albuma Auf Wiedersehen! , katerega so ponesli po Sloveniji in tudi čez mejo.

Pred dobre pol leta so najprej nastopili v domačem Kisovcu, zatem pa so si sledili Kranj, Ravne na Koroškem, Črnomelj, Nova Gorica, Tolmin, Celje, Brežice, čez mejo jih je odneslo do Novega Sada in Skopja, nato pa poleti obiskali še Velenje, Rečico ob Savinji, Šmarje pri Jelšah, Dravograd in Škofjo Loko. Drugi del poletja so potem obiskali še Kostel, Sežano, Zagorje ob Savi, Izolo, Kamnik, Mursko Soboto ter Litijo, jeseni pa zaključili s Celjem, Zagrebom in končno Ljubljano, kjer se je krog sklenil.

Dobro razploloženi, neverjetno uigrani so tako petkov večer odprli s prvo pesmijo z albuma, eksplozivno Late for the Party (nedavno je pesem remiksa Shekuza), ki so ji takoj potem dodali nekoliko bolj poetično Birds of Prey , pozitivno naravnano Vest pa smo spoznali po simpatičnem videospotu, ki so ga posneli s prijatelji, da je bilo poskakovanje pod odrom še močnejše pa je poskrbel njihov prvi večji "hitič" Go Disco Go izpred desetletja, ki še vedno vžge, tako kot je treba. Sledili so starejši Macbeth , novejši Nema na čemu in kajpak reggae-poletna viža Sonce pomaranča , ki so jo pospremili s primerno "pomarančastim" videospotom, ki nas je razvajala tudi v vročih poletnih dneh in večerih. Vukovi so s četrte Plate, Windows pa spet z nove kot tudi Kam gre sreča ter Super, nova . Sierra je kajpak favorit s plošče Wolkenfabrik , Ker tu je vse tako lepo pa z Woo Horsie .

Zasedba je izkoristila vrhunsko vzdušje in odziv občinstva, ki so jih ponesli v višave najboljšega koncerta v karieri.

"Kar tri dni sem bil v Šiški, vse pa smo v nulo zvadili v studiu Metro. Uro in štirideset smo natančno naštudirali in danes koncert tudi posneli. Kaj bomo pa s tem naredili, pa bomo videli. Prvič sem igral na novo kitaro, ki jo je mojster Sever naredil posebej po mojih specifikacijah, DDH 2024. V prvem delu sem igral kitaro, ki jo igram že nekaj let in mi je prinesla veliko lepih trenutkov, skoraj 60 koncertov letos. Danes pa sem preizkusil še novo, ki je univerzalna, na katero lahko odigram pesmi z vseh petih plošč in ji zaupam," nam je Domen navdušeno razložil po koncertu.

Zanimivo je bilo opazovati, kako zavzeto se je občinstvo predalo tudi pri pesmih, ki niso najbolj očitne, ki so morda celo najbolj odštekane, ekstravagantne, tiste, ki so najbolj "koalavoice-ovske", kot so Vertigo, Postapokaliptični svet ali Vede premikanja . Spaghettification je bil dober dokaz, da Domen Don Holc postaja pravi kitarski heroj svoje generacije, kot tudi vsi ostali izleti, ki si jih je privoščil pri posameznih pesmih.

Manca: "Na odru sem našla prostor, ki mi je domač, iskren, da sem to, kar sem, za kar se hvaležna, da pridem na oder in da sem lahko jaz in da je hudo, kar mi je noro."

Za zadnji del koncerta so prihranili Kitten on a Journey, Remain Silent, Zlomila si mi srca za na plato in starejšo Wild Dancer, na oder so se vrnili še za The Bigger the City, ter v drugem dodatku dodali še Nothing s prvega albuma, ko je koncert že presegel uro in tričetrt trajanja.

Manca Trampuš, ki na odru skače kot razigrana najstnica, je prekosila samo sebe, hkrati pa bila na odru točno to, kar je, ona sama, dekle v ospredju, ki nam je z nekakšno otroško zagnanostjo predajala sebe z glasom, ki je poleg specifičnega zvoka zasedbe postal znamka skupine, ki ima "björkovske" kvalitete unikatnosti, nadvidezno resni Domen nam je priznal, kako sta ga koncert in občinstvo ponesli, trdna ritem sekcija bratov Prašnikar, čeprav navidez dokaj neopazna, razen občasnih nekontroliranih "izpadov" Tilnove ritmične energije, pa sta trdno držala ogrodje izrazite in popolne zvočne slike. Vse skupaj pa nam je dalo vedeti, da smo bili priče verjetno najboljšemu koncertu zasedbe, ki pospešeno drvi proti 15-letnici obstoja.