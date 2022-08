Zmaga za Britney: duet z Eltonom Johnom že na vrhu glasbenih lestvic

Elton John in Britney Spears sta končno izdala svoj težko pričakovani singel, ki nosi naslov Hold Me Closer. Pesem je mešanica Johnovih singlov Tiny Dancer iz leta 1972 in pesmi The One iz leta 1992. Pesem se je v manj kot 24 urah na pretočni platformi iTunes zavihtela na vrh glasbenih lestvic in to v kar 35 državah.

Britney Spears in Elton John sta izdala težko pričakovani duet, ki nosi naslov Hold Me Closer. Pesem se je izkazala za pravo uspešnico, saj se je v manj kot 24 urah samo na pretočni platformi iTunes zavihtela na vrh glasbenih lestvic in to v kar 35 državah. Izjemen dosežek številni oboževalci enačijo z dokončno zmago Britney Spears nad očetovim skrbništvom in vsemi negativnimi zadevami, s katerimi se je morala princesa popa boriti v zadnjem desetletju. icon-expand Elton John in Britney Spears FOTO: Profimedia Kljub temu, da je sprva v medijih prevladovalo mnenje, da bosta glasbenika izdala priredbo Eltonove pesmi Tiny Dancer iz leta 1972, sta pozneje razkrila, da bo pesem res temeljila na besedilu omenjene uspešnice, a bo šlo za drugo pesem. Kot poroča The Guardian, naj bi Britney svoj del posnela v manj kot dveh urah, to pa je njeno prvo glasbeno delo po šestih letih in prvo po tem, ko je sodnica odločila, da se njeno skrbništvo po 13 letih zaključuje. Elton John je sicer gostom restavracije v Cannesu pripravil posebno presenečenje in jim predvajal novo pesem, v kateri je pel. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Britney pa je pred izidom dejala, da jo preplavljajo čustva, saj bo to prva pesem, ki jo bo izdala po šestih letih. Njen zadnji studijski album, ki nosi naslov Glory, je izšel leta 2016. "Presneto kul je, da lahko pojem z enim najbolj klasičnih moških našega časa. Sem prevzeta, saj je to zame res velika stvar. Več meditiram in se učim, da sem ranljiva in dragocena," je zapisala na Twitterju. PREBERI ŠE Elton John in Britney Spears z javnostjo delila naslovnico singla Pesem je sicer nadaljevanje Eltonove pesmi, pri kateri je sodeloval z Duo Lipo na albumu sodelovanj z drugimi umetniki, izšel pa je leta 2021. Kot je povedal takrat, si želi, da bi takšen album izdal vsako leto. Da bi pesem posnel z Britney, je bila ideja Eltonovega moža Davida Furnisha. "Fantastično je pela. Vsi so govorili, da ne zna več peti, jaz pa sem jim dejal, da je bila enkratna, ko je začela peti, zato mislim, da še vedno zna. Bil sem navdušen nad tem, kar je nastalo," je za The Guardian povedal legendarni pevec. Pesem je bila posneta v studiu na Beverly Hillsu, nad njo pa je bedel producent Andrew Watt.