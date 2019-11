Taylor Swift po številu nagrad prekosila Michaela Jacksona

Za izvajalca oziroma izvajalko leta so bili nominirani glasbeniki Ariana Grande, Drake, Halsey, Post Malone in Taylor Swift, slednja pa je v kategoriji tudi zmagala.

Kategorije, v katerih so se posamezni glasbeni izvajalci potegovali za zmago, so:

Med podelitvami nagrad so zbrano množico zabavali mnogi znani glasbeniki, med katerimi so bili Travis Scott , Selena Gomez , Taylor Swift in drugi. Prav Taylor, ki jo je ameriška glasbena revija Billboard nedavno razglasila za 'žensko desetletja', je zmagala v največ kategorijah in tako med vsemi nominiranci domov odnesla največje število glasbenih nagrad. Po skupnem seštevku doslej prejetih nagrad - teh je bilo kar 28, je prekosila celo kralja popa, pokojnega Michaela Jacksona, ki jih je zbral 24.

Novi izvajalec/ka leta:

Nominacije za najboljšega novega izvajalca/ko leta so prejeli Luke Combs, Lil Nas X,

Lizzo, Ella Mai in Billie Eilish, slednji pa je bil zmagovalec kategorije.

Duet leta:

Med nominiranci so bili Lady Gaga in Bradley Cooper s skladno "Shallow", Lil Nas X in Billy Ray Cyrus s skladbo "Old Town Road", Marshmello in Bastille s skladbo "Happier", Post Malone in Swae Lee s skladbo Sunflower (Spider-Man Into the Spider-Verse)" ter Shawn Mendes in Camila Cabello s skladbo "Señorita". Slednja sta bila zmagovalca kategorije.

Glasbena turneja leta:

Med nominiranci so bili Ariana Grande, Elton John, Pink, Ed Sheeran in korejska glasbena skupina BTS. Slednja je v kategoriji tudi zmagala.

Najljubši glasbeni video:

Nominiranci so bili Billie Eilish z videom za pesem "Bad guy", Ariana Grande z videom za pesem "7 rings", Halsey z videom za skladbo "Without Me", Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus z videom za pesem "Old Town Road" inTaylor Swift z videom za pesem "You Need to Calm Down". Zmagovalka kategorije je bila Taylor Swift.

Najljubši izvajalec v kategoriji pop/rock:

Nominiranci so bili Drake, Post Malone in Khalid, slednji pa je v kategoriji tudi zmagal.

Najljubša izvajalka v kategoriji pop/rock:

Med nominiranci so bili Billie Eilish, Ariana Grande in Taylor Swift, slednja pa je v kategoriji tudi zmagala.

Najljubši duet ali glasbeni skupina:

Med nominiranci so bili Jonas Brothers, Panic! At The Disco in BTS. Slednji so bili zmagovalci kategorije.

Najljubši pop/rock album:

Med nominiranci so bili Billie Eilish z albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Ariana Grande z albumom Thank u, Next in Taylor Swift z albumom Lover. Nagrado za najljubši pop Rock album je prejela Taylor Swift.

Najljubša pop/rock skladba:

Nominiranci so bili Jonas Brothers s skladbo "Sucker", Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus s skladbo "Old Town Road", Panic! At The Disco s skladbo "High Hopes", Post Malone & Swae Lee s skladbo "Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Zmagovalka kategorije je bila Halsey s skladbo "Without Me".

Najljubši rap/hip-hop izvajalec/ka:

Med nominiranci so bili Drake, Post Malone in Cardi B, slednja pa je v omenjeni kategoriji tudi zmagala.

Najljubši rap/hip-hop album:

Med nominiranci so bili Meek Mill z albumom Championships, Travis Scott z albumom Astroworld in Post Malone, ki je bil zmagovalec kategorije z albumom Hollywood's Bleeding.

Najljubša rap/hip-hop skladba:

Nominiranci so bili Post Malone s skladbo "Wow", Travis Scott s skladbo "SICKO MODE" in Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus s skladbo "Old Town Road".



Najljubški soul/R&B izvajalec:

Med nominiranci so bili Chris Brown, Khalid in Bruno Mars, ki je zmagal v kategoriji.

Najljubša soul/R&B Izvajalka:

Nominiranke so bile Lizzo, Ella Mai in Beyonce, ki je v kategoriji tudi zmagala.

Najljubši soul/R&B album:

Med nominiranci so bili Chris Brown z albumom Indigo, Ella Mai z albumom Ella Mai in Khalid, ki je zmagal z albumom Free Spirit.

Najljubši izvajalec alternativnega rocka:

Med nominiranci so bili Imagine Dragons, Panic! At The Disco in Billie Eilish, ki je v kategoriji tudi zmagala.



Najljubši latino izvajalec:

Med nominiranci so bili Bad Bunny, Ozuna in zmagovalec J Balvin.

Najljubši izvajalec elektronske glasbe:

Med nominiranci so bili Avicii, The Chainsmokers in zmagovalec Marshmello.

Najboljša filmska glasbena podlaga:

Nominirane so bile pesmi za filme A Star is Born, ki sta jo izvedla Lady Gaga in Bradley Cooper, Spider-Man: Into the Spider-Verse in Bohemian Rhapsody, pod katero se je podpisala glasbena skupina Queen. Slednja je v kategoriji zmagala.