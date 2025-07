Zmagovalec 44. festivala MMS je Dare Kaurič

Zmagovalec 44. festivala melodij morja in sonca je Dare Kaurič . Na festivalu so tudi letos podelili tri dodatne nagrade, in sicer za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno bodočnost. Nagrajence so k sodelovanju povabili in napovedali že vnaprej. Nagrado za glasbeno legendo je dobila skupina Avtomobili , nagrado za najboljšega avtorja pa Miša Čermak , ki je napisala besedilo za Ota Pestnerja .

Žirija, ki so jo sestavljali Vojko Sfiligoj, Klavdija Kopina in Anže Igličar, je podelila tudi nagrado Danila Kocjančiča, ki je namenjena obetavnim glasbenikom in tekstopiscem. Letos je ta pripadla avtorski ekipi, ki je ustvarila pesem Jaz in ti glasbene zasedbe Regen. To so Gaja Kuščer, Gašper Sedej, Jan Mori, Andraž Dražumerič, Filip Eisenkoler, Kuščer je napisala tudi besedilo.

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija.

Za veliko nagrado 44. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev, in sicer Boštjan Pertinač s skladbo Več kot beseda, sledili so mu Avtomobili s Ti ne veš, Eva Lorbek s skladbo Šepet valov in Cheapkiss Band z Mi imamo vse na dlani.