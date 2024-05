Zmagovalec Evrovizije ne bo prejel denarne nagrade

Nagrada za zmagovalca je stekleni pokal. In to je to. Seveda bo dobil tudi prepoznavnost v svetu, domovina pa bo nanj ponosna, saj bo evrovizijsko karavano pripeljal v svojo državo, a sam od zmage ne bo imel finančne koristi. Denarne nagrade ni in je nikoli ni bilo. Izvajalec zmago na Pesmi Evrovizije še naprej izkorišča v komercialne namene, cene njegovih nastopov in poslušanost rastejo po vsem svetu, a od EBU ne dobi niti evra.

Lahko ga nagradi njegova država

Ko je leta 2014 na Pesmi Evrovizije zmagala Avstrijka Conchita Wurst, je od avstrijske vlade prejela nagrado v višini 2,5 milijona evrov. Istega leta je srbska pevka Marija Šerifović razkrila, da je od srbske vlade namesto denarja prejela čokoladico. Slovenski predstavniki o tem, koliko so zaslužili (in če sploh kaj), niso javno spregovorili.