Zmagovalec Evrovizije poziva k izključitvi Izraela s tekmovanja

"Želim si, da bi bila Evrovizija prihodnje leto na Dunaju in to brez Izraela. A žogica ostaja na strani EBU. Mi, umetniki, lahko le izrazimo svoje mnenje," je povedal 24-letnik, katerega pravo ime je Johannes Pietsch in se identificira kot nebinarna oseba.

JJ je v finalu tekmovanja imel največjo konkurenco prav v izraelski predstavnici, ki je pristala na drugem mestu, dobila pa je veliko občinstva, saj so glasovali zanjo. Nasprotovanje, da izraelska delegacija zaradi vojne s Hamasom na območju Gaze sodeluje na izboru, so že pred mesecem izrazili številni nekdanji tekmovalci in celo direktorji nacionalnih televizij, ki prenašajo Evrovizijo. K izključitvi je pozval celo španski premier Pedro Sánchez, ki je opozoril, da se je morala Rusija ob napadu na Ukrajino soočiti s takšnimi posledicami:"Nihče ni dvigoval rok, ko je pred tremi leti Rusija napadla Ukrajino in zato ni smela sodelovati na mednarodnih tekmovanjih, tudi na Evroviziji ne. Enako bi se moralo zgoditi z Izraelom, saj ne smemo dovoliti dvojnih standardov v kulturi."