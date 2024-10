Zmagovalec Evrovizije: Spori zaradi Izraela so zasenčili pesmi in tekmovanje

Kljub vsemu temu se je za zmagovalca po koncu tekmovanja glasbena kariera razvila v pozitivno smer, saj je podpisal pogodbo z založbo. "EBU še vedno preiskuje določene situacije, ki so se zgodile. Rekli so nam, da nam bodo poročali, kaj so sklenili, ampak tega še vedno niso storili. Moje iskreno mnenje je, da je sramotno, da jim to vzame toliko časa," je povedal in dodal, da je bilo v zaodrju tekmovanja čutiti veliko napetosti.

Tekmovanje v švedskem Malmöju so spremljali protesti in pozivi k izključitvi predstavnice Izraela zaradi napada na Gazo, ob tem pa so se vrstile tudi vzpodbude, naj tekmovalci bojkotirajo tekmovanje, Eden Golan , ki je zastopala Izrael, pa se je spopadala celo z grožnjami s smrtjo.

"Počutil sem se zelo samega," je povedal 25-letnik in dodal, "resnično upam, da bodo naslednje leto to spremenili." Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizator tekmovanja, pa je že po koncu letošnje Evrovizije obljubila, da bo v prihodnje zagotovila več jasnosti in zaščite za izvajalce.

Na vprašanje, ali so organizatorji storili dovolj, da bi podprli tekmovalce, je po tehtnem premisleku dejal: "Ne, mislim, da niso. Občasno sem se počutil zelo samega glede več stvari, prav tako drugi tekmovalci, vzelo pa jim je veliko časa, da so odgovorili tistim, ki so se obrnili nanje. Zares upam, da bodo naslednje leto bolj pripravljeni in se ne bo ponovilo dogajanje, posebej na mentalnem področju, ki je letos zasenčilo tekmovanje."

EBU je v izjavi zapisala, da ima v mislih izkušnje številnih tekmovalcev, ki so sodelovali na letošnjem tekmovanju. "Proces urejanja stvari posameznih incidentov še vedno poteka in odločeni smo, da zagotovimo, da bodo vsa pravila enaka in konsistentna za vse tekmovalce," so zapisali in dodali, da poteka še neodvisna preiskava, kjer so prejeli priporočila, med katerimi so jim svetovali tudi zagotavljanje boljše skrbi za sodelujoče.

"Menimo, da nam bo to pomagalo razrešiti težave, ki so se pojavile v Malmöju, in bomo pomagali vsem, ne glede na to, kakšna je njihova vloga, da imajo pozitivno in varno izkušnjo na tekmovanju za pesem Evrovizije," so še pripisali.