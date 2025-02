Zmagovalec Sanrema Olly se je odpovedal nastopu na Evroviziji

Na svojem Instagram profilu je zapisal, da si je zadnji teden dni neprestano postavljal vprašanje, kaj naj naredi. Za nasvet je spraševal tudi vse okoli sebe, vselej pa dobil enak odgovor – da mora narediti to, kar čuti in želi.

Pojasnil je, da se zaveda, da mu oboževalci ne bi zamerili, če bi zaradi Evrovizije premaknil nekaj koncertov na svoji turneji, a da je na koncu spoznal, da more vse dogodke predelati in si vzeti čas. "Zato sem se odločil, da se odpovem možnosti sodelovanja na Evroviziji, z zavedanjem, da je to ena tistih stvari, ki se ti zgodijo morda le enkrat v življenju."

Olly se je v zapisu zahvalil vsem, ki so zanj glasovali in pojasnil, da je moral v tem vrtincu čustev poslušati samega sebe. "Nekateri bodo morda rekli, da opuščam sanje, a verjamem, da sem se preprosto odločil, da jih bom živel v svojem tempu." Glasbeniku ali glasbenici, ki ga bo nadomestil, je zaželel veliko sreče in zaključil: "Glasba v Italiji je polna izjemnih umetnikov in letošnja zasedba (na Sanremu, op. a.) je najiskrenejši dokaz za to."

Na Sanremu je drugo mesto zasedel pevec Lucio Corsi s pesmijo Volevo essere un duro. Italijanska televizija RAI je sporočila, da bo prav on nadomestil Ollyja. To je sicer prvič po letu 2016, da je zmagovalec Sanrema zavrnil nastop na Evroviziji.