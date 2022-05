Zmagovalka ameriške različice Evrovizije je AleXa

Pevka glasbenega žanra K-pop, AleXa, je prva zmagovalka novega ameriškega tekmovanja Pesem Amerike, ki so ga osnovali po evropski različici, Evroviziji. 25-letnica, ki je bila predstavnica zvezne države Oklahoma, je ameriško občinstvo osvojila z elektronsko pop pesmijo Wonderland. V finalu je premagala devet drugih tekmovalcev, med njimi tudi štirikratnega grammyjevega nagrajenca Michaela Boltona.

Čeprav bodo gledalci Evrovizije šele odločali o zmagovalcu, so Američani že določili zmagovalko sestrskega šova Pesem Amerike, ki se je zgodil prvič. Občinstvo in komisija so tako odločili, da je zmagovalka mlada pevka AleXa, ki je nastopila s pesmijo Wonderland, na tekmovanju pa je premagala številne že uveljavljene glasbenike, kot sta Macy Gray in Sisqo.

icon-expand AleXa FOTO: Profimedia

25-letnica, ki ima uspešno glasbeno kariero tudi v domači Koreji, je ob zmagi in razglasitvi končnih rezultatov za glasbeno revijo Billboard dejala: "Počutila sem se, kot da bi mi možgani eksplodirali. Mati se je oklepala moje roke, jokala in se tresla, jaz pa sem jokala z njo." Glasbenica je imela dovršen nastop, katerega tematika je bila Alica v čudežni deželi, popestrili pa so ga spremljevalni plesalci v natančno izdelanih kostumih, vizualni efekti ter koreografija, ki je vključevala pevkin padec v globino, ki se je zgodil na koncu nastopa. "Wonderland ima zelo kompleksno odrsko postavitev. Če bi za ocenjevanje tega imeli lestvico, bi gotovo dosegla oceno vsaj 8,5," je dejala pred finalnim nastopom. "Rada imam kaskaderske trike. Rada počnem trike s padci in ni me strah višine," je še povedala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekmovanje Pesem Amerike se je pričelo že marca, vodila pa sta ga pevka Kelly Clarkson in raper Snoop Dogg. Na tekmovanju je sodelovalo 50 zveznih držav, razporedili pa so jih v osem kvalifikacijskih oddaj. Vsaka glasbena točka je zastopala eno državo, med tekmovalci pa so bili tudi že uveljavljeni glasbeniki. Tekmovalci so najprej dobili točke glasbene komisije, pozneje pa so jim prišteli še glasove občinstva. Nagrado komisije je na koncu osvojil tekmovalec Allen Stone, ki je zastopal Washington, nastopil pa je s pesmijo A Little Bit of Both. AleXa, ki je na koncu osvojila zmago, je občinstvo poučila o glasbenem žanru K-pop, ki v zadnjih letih osvaja tudi ameriški glasbeni trg: "Veliko stvari je, ki opredeljujejo K-pop. Med njimi so lasje, šminka, oblačila, osvetljava, odrska postavitev in koreografija."