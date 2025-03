Zmagovalni vrnitvi domačega melaholočnega projekta Liamere se reče Re

Re- naznanja novo, ponovno ustvarjalno vstajenje ljubljanskega para, pevke in instrumentalista/elektornika, predanega trip-hopu popevkarskega tipa. Blaga, a budna ritmika ter pretežno spevne melodije zaznamujejo celotno drugo albumsko predstavo zasedbe Liamere. Prvo so povečini zelo otožni songi. Variacije na počasnejši hiphop shuffle so, tako kot je bilo tudi že pred dvema, če ne že tremi pred desetletji utemeljeno v taborih slavnih bendov Morcheeba in Zero 7, bodisi samo elektronske bodisi kombinirane tudi z organskimi zvoki. Prve prevladujejo v drugem delu zelo dosledno izvedenega albuma.

V zaključni sekvenci Re- pridobiva vse več temnejše, smolnate melanholije, song Lost In Translation vsebuje celo kanec industrijskega zvokova. Ranjki Melodrom, sekvenčno pa celo Laibach pričujočemu songovskemu paketu utrjujeta avtohtonost. Odličen komad, nemara celo drugi, ali tretji najboljši med novimi Liamare je tisti naslovljen Home. Prezračenega nihilizma po zgledu Lane Del Rey ni težko prezreti. Ta se podaljša tudi v zaključno Memory Glazer. Še veliko bolj odličnjaški je začetek albuma, ki ga zaznamujeta hitovska Grapevines in Settle Down. Prvi z obilo džezovskega navdiha, vključno s poudarjeno ritmično mesenostjo, in še saksofonskim maestralom.

Petje Kaje Skrbinšek v tem komadu je resnično čarobno in le redko komu prizanaša, to pomeni, da skoraj vsakogar zvabi v razmislek, ki mu je že davno sedel na dušo. Potiho torej velja, da se Re- začne v nočnem baru. A ne nujno. Povsem dnevna in delovne živahnosti polna Settle Down je tako, glede na značilno vztrajno emotivno zadržanost projekta Liamere, obrat, ki ga razumem kot zelo posrečenega. Malce manj navduši sredica albuma, saj songovski tris Even If/Singular/Prospects ne ponudi zadostne dramaturške čvrstosti in je posledično karakterno prešibka. Album Re- kljub temu ostaja pogumen vzgib in pušča dosleden, mikaven vtis. Naj Liamere nikoli več ne odideta predaleč, sploh pa ne za predolgih osem let.

Ocena: 4,5