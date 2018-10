Zmelkoow izdali novo pesem in 360-stopinjski videospot

Odštekani primorci Zmelkoow so zakuhali Ljubezen. Izdali so novo pesem in nov, 360-stopinjski videospot. Pesem bodo prvič zaigrali 12. oktobra na koncertu v Ljubljani. Napovedujejo, da bo ta v posmeh diktatu surove sile, ki vse bolj obvladuje svet, obarvan v duh in barve flower power revolucije, ki praznuje okvirno 50. obletnico. Čisto po njihovo.