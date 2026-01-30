Zmelkoow kritičen pogled na realni svet: Bil bi zadnji trenutek, da ukrepamo

Zmelkoow Realni svet se na simbolnem zemljevidu zelo agresivno širi med in v nas. "Svet je že nekaj časa padel s temeljev, trenutno visi na še dveh vrvicah od desetih, tako da bi bil zadnji trenutek, da ukrepamo in prispevamo svoj lonček h reševanju sveta in v bistvu računamo na to, da bo naša pesem sprožila glas razuma in da se bodo vsi spreobrnili," je dejal član zasedbe Goga Sedmak.
Novo skladbo so opremili s prav filmskim videospotom. "Tujca, ki ne spada v realni svet, preganjajo agenti in ga hočejo zvleči nazaj v realni svet, on beži in seveda uspešno zbeži, tako da daje spodbudo in upanje tudi ostalim, ki želijo zbežati iz realnega sveta," je povedal glasbenik in dodal: "Vloge pa smo si porazdelili glede na karakterje. Tisti, ki najmanj spada v realni svet, je dobil vlogo nezemljana, medtem ko so ostali dobili vlogo agentov."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.