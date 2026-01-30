Naslovnica
Glasba

Zmelkoow kritičen pogled na realni svet: Bil bi zadnji trenutek, da ukrepamo

Ljubljana, 30. 01. 2026 19.09 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.K. Ota Širca Roš
Zmelkoow - Realni svet

Zmelkoow predstavljajo novo skladbo Realni svet. Ja, smešna, zabavna ... pa vendar smo pri njih vajeni, da tako zakrinkajo zares resen, samozaveden in kritičen pogled na 'realni svet', ki nima več in ne prenaša idealov, solidarnosti, neoptimalnosti, neučinkovitosti, sanjarjenja in podobno. Skratka, vsega, kar v očeh surovega kapitalizma in logike moči ne prinaša neposredne koristi.

Zmelkoow Realni svet se na simbolnem zemljevidu zelo agresivno širi med in v nas. "Svet je že nekaj časa padel s temeljev, trenutno visi na še dveh vrvicah od desetih, tako da bi bil zadnji trenutek, da ukrepamo in prispevamo svoj lonček h reševanju sveta in v bistvu računamo na to, da bo naša pesem sprožila glas razuma in da se bodo vsi spreobrnili," je dejal član zasedbe Goga Sedmak.

Novo skladbo so opremili s prav filmskim videospotom. "Tujca, ki ne spada v realni svet, preganjajo agenti in ga hočejo zvleči nazaj v realni svet, on beži in seveda uspešno zbeži, tako da daje spodbudo in upanje tudi ostalim, ki želijo zbežati iz realnega sveta," je povedal glasbenik in dodal: "Vloge pa smo si porazdelili glede na karakterje. Tisti, ki najmanj spada v realni svet, je dobil vlogo nezemljana, medtem ko so ostali dobili vlogo agentov."

Zmelkoow pesem Realni svet videospot
