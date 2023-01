Zmelkoow: Najbolj zoprna je fejk pozitiva, ki je je na sceni kar veliko

Primorski zafrkantje Zmelkoow so na sceni že tri desetletja, v bendu pa se še naprej trudijo Goga, Žare, Koščak, Anuša in maestro Zergoloff. Lani so izdali kar dva albuma, in sicer 10/10 , ki je izšel na vinilu in CD-ju ter zgoščenko Dramsko razkošje , koncertni album, ki so ga posneli v SNG Drama v Ljubljani.

A Zmelkoow ne bi bili Zmelkoow, če si ne bi namesto praznovanja okrogle obletnice, domislili nekaj drugačnega, spomnite, da tudi 20-letnice niso praznovali, temveč 21-letnico. Zamislili so si torej dva "poslovilna" koncerta, v Ljubljani in Mariboru, ko se bodo sprehodili čez svojo glasbeno zgodovino in pripravili izbor svojih najboljših, najljubših in najbolj bizarnih skladb, seveda s kakšnim eksotičnim in zapostavljenim biserom, seveda pa ne bodo pozabili niti na s superlativi in samimi desetkami ovenčan novi album.

Na njem je kar nekaj že znanih pesmi, kot so Ježek, Kaj nam fali, Ke Mona, Zmagali smo, najbolj snežno aktualen pa je novi singel in videospot Sonja se sanka, ki so jo sami označili za "akcijsko dramo o boju med človekom in naravo, v katerem seveda zmaga človek". Jedro zgodbe govori o Sonjinem kričanju ob objestnem divjanju s sanmi skozi sviščaške gozdove, s katerim krati zimsko spanje avtohtonemu prebivalstvu, in pogumnemu boju živali proti premočnemu agresorju. Sonja na koncu zmaga, a je ta zmaga Pirova, saj jo na dnu sankališča, za ciljno črto, čaka pekel. Več o novem albumu in še marsičem za povrhu, nam je v intervjuju razkril frontman in kitarist Goga Sedmak.

Koronski čas je bil za vas precej produktiven, kdo sicer izda dva albuma v enem letu?

No, saj, če smo pošteni, nismo tako zelo trdo delali med korono. Material za koncertni album je bil posnet že prej in ga je bilo treba samo malo popeglati, studijsko plato pa smo počasi snemali že par let, tako da je bila samo skončana v času korone. Smo pa res med časom in zaradi korone naredili par zanimivih akcij – posebej ponosni smo na koncert na ladji, ki ga je hočeš-nočeš poslušal cel koprski zaliv, vključno z okoliškimi hribi.

V kakšni obliki sta izšla, obstaja še kakšen format, na katerem doslej še niste izdali svojih pesmi, menda še vedno držite rekord za skupino z največ različnimi izdanimi formati?

Najbrž bo za slovensko tržišče to kar držalo – poleg vseh treh dimenzij vinilov (en je celo enostranski), kaset, prvih posnetkov na kolutniku in CD-jev smo izdali tudi shape CD, mini CD (v žemljici s priloženim kečapom); pa ne vem, če se ne bi še kaj našlo, če bi imeli urejen arhiv. Tokrat smo izdali studijski album na vinilu (v dveh barvnih opcijah) in CD-ju, live pa samo na CD-ju. Pa menda naš basist Žare pripravlja neko ekskluzivno verzijo ključka v obliki ptiča Zmelkoow, s katerim namerava priti v zgodovino.