Zmelkoow ob izdaji nove pesmi: Menedžer poskrbi, da ne zaslužimo preveč

Zmelkoow so izdali novo pesem z zanimivim naslovom, ki jo posvečajo svetovni egoistični eliti. Z besedilom opozarjajo na perečo problematiko naraščajočega egoizma in izumiranja empatije, sami pa hitro poskrbijo, da med člani njihove zasedbe ne pride do sebičnosti. Glasbenik Goga Sedmak, ki nam je prav tako zaupal podrobnosti posebnega snemalnega dne, se je prav tako pošalil, da že njihov menedžer poskrbi, da ne zaslužijo preveč, in jim s tem pomaga, da ne padejo v skušnjavo.

OGLAS

Zmelkoow besedilo nove pesmi Samo zase kot prase posvečajo egoističnim elitam, ki obvladujejo naš svet."Naslov pesmi odraža samo bistvo komada in vizualizira profil predanega egoista: zavaljeni posameznik z majhnimi očmi in debelo ritjo, ki ima vsega preveč in kljub temu razmišlja samo o tem, kaj in kako bi še lahko dobil. Pa tudi sama rima ZASE-PRASE lepo poudari preprostost in osredotočenost življenjskega sloga teh ljudi. Dandanes je ta 'jaz prvi' način delovanja že tako pogost, da je postal norma, in so tisti, ki se tega ne gredo, kar malo čudni. Tako da se nam zdi prav, da dobi ta tema tudi na glasbenem področju mesto pod soncem," nam je zaupal član zasedbe Goga Sedmak.

icon-expand FOTO: Tomaž Povodnik

icon-expand FOTO: Tomaž Povodnik

icon-expand FOTO: Tomaž Povodnik

icon-expand FOTO: Tomaž Povodnik





Zmelkoow so videospot za novo pesem posneli z oboževalci. icon-picture-layer-2 1 / 4

Pesem pošiljajo v svet z žlahtnim namenom ozaveščanja in opozarjanja na perečo problematiko naraščajočega egoizma in izumiranja empatije, sami se proti temu borijo predvsem z zgledom. "Kot umetniki se razdajamo našim poslušalcem do točke, ko že ne vemo več, kdo smo in ali sploh še smo. Poleg tega imamo menedžerja, ki skrbi, da ne zaslužimo preveč, in tako ne pademo v skušnjavo, da bi začeli kopičiti palice zlata v kleti. Pa tudi če ima kdo kakšno, je pozabil, kam jo je zakopal. Morda pa jo je podaril komu, ki je želel imeti zlato srce." Če pa slučajno med njimi pride do egoizma, to zatrejo v kali. "Tu in tam se pojavi kakšen zametek egoizma, ampak ga zatremo v kali. Recimo, če želi kdo na vajah sam spiti cel six-pack, ga privežemo na sramotilni steber – v ta namen imamo pred placom za vaje eno ulično svetilko – in pred njegovimi očmi počasi zlivamo pivo v kanalizacijski odtok. Vse do zadnje kapljice. In ne samo to! Tudi njegov denar, ključe od stanovanja in mobitel vržemo noter. Verjemite, tak človek krepko premisli, preden ga spet obide skomina po tujem oz. skupnem pivu," je povedal pevec.